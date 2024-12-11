報道指，拼多多數年前已率先推出「僅退款不退貨」功能，帶動集團實現快速增長，甚至超過阿里巴巴（9988）和京東（9618）。

不過今年處於經濟低迷時期，令做法備受爭議。有商戶抱怨，此舉令部分用戶濫用功能，即使產品完成配送，商戶仍無法獲得款項。拼多多商戶今年夏天的不滿情緒更達到頂峰，曾有上百名商戶在拼多多南方辦公室前集會，以表不滿。

拼多多昨日收市跌5.3%至104.49美元，現盤前再跌2.5%，報101.9美元。

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