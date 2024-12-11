澳博是次收購的專屬排他期至明年6月30日止。其指出，因應澳門與橫琴合組而成的深度合作區，明年1月起落實一簽多行，料剌激對橫琴酒店的需求。若落實該項目，將為其經營博彩的子公司澳娛綜合的其中一項投資，以吸引精打細算的新旅客群，令產品組合多樣化，擴大他們在大眾市場的觸及程度，並增加整體收入來源。澳博指，由於集團主席何超鳳的家族權益，控制信德超過50%的投票權，信德又擁有交易潛在賣方100%的股權，因此構成關連交易。

澳博主席及澳娛綜合度假常務董事何超鳳表示：「欣值澳門回歸祖國25周年，我們簽訂合作備忘錄，切實回應中央的惠澳政策，冀通過發揮澳琴協同效應，為澳門產業多元發展創造條件，助力澳門融入國家發展大局。是次擬收購的物業地理位置優越，臨近24小時運作的橫琴口岸，與澳娛綜合現有酒店組合緊密銜接，將有助集團擴大客源市場，為開啓澳琴旅遊新篇章貢獻力」。

現時澳博旗下主要經營回力酒店、新葡京及上葡京酒店，並透過持股51%的十六浦，間接投資十六浦索菲特酒店。另在上葡京綜合項目內，授予多個國際品牌，經營高級豪華酒店。若澳博落實收購信德橫琴項目，將成為首間澳門博企，涉足內地酒店經營。

賣方信德集團則指，若落實出售該辦公樓，澳博擬授權信德為首賣方按照雙方協定之設計、標準及工程範圍進行改建，暫定預算總額為8500萬元人民幣，或約9100萬港元。是次出售項目，將優化其資金狀況。信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示︰「集團作為大灣區領先的文旅企業，一直對琴澳一體化發展有所承擔。集團會繼續以中央對琴澳發展的方針為導引，把握好琴澳旅遊發展的利好政策措施，將企業資源效益最大化，協力為橫琴的整體發展投進，積極擴展澳門文旅業的發展空間，共同打造粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。