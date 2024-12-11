投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，在能源及清潔能源領域和可持續建築環境方面，中國擁有全球最多專利。一些行業領軍企業已在香港上市並設立國際總部。這些企業亦可充分利用香港作為平台，加快拓展其業務至中東、東南亞等全球市場。

為釋放香港的綠色科技潛力並加快邁向碳中和，投資推廣署及德勤中國發布聯合報告指，在電力與新能源領域、綠色出行方面、推動可持續建築環境、減廢與管理及生物多樣性方面，香港均有優勢。

德勤的研究突顯了綠色科技發展的關鍵推動要素，其中政府支持為首要因素，佔比47%；其次為資金渠道，佔53%；生態系統的成熟度則佔47%。香港憑藉結合全球覆蓋和市場深度的金融生態系統，具備了掌握關鍵成功要素的充足條件。香港管理的資產總額高達35.5萬億港元，其中65%來自國際資金，加上作為亞洲第二大私募股權市場的地位，為擴展綠色科技解決方案提供了強大基礎。

德勤中國香港氣候變化與可持續發展服務主管合夥人Mohit Grover表示，香港獨特的生態系統使其有能力成為下一代氣候解決方案的先鋒。香港在技術創新、政策支持和市場需求的結合上已凝聚了真正的動力，為綠色科技公司提供了無與倫比的機會，以開發、測試和擴大其解決方案。。德勤金球GreenSpace Tech主管合夥人Andrea Culligan表示，香港在此變革中的獨特之處在於其能夠連接西方的資本與亞洲的創新能力。越來越多國際參與者開始重視香港在企業全球擴張策略中所扮演的戰略角色。