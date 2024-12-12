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恒指小幅高開58點 百度高開2% 匯豐微升0.6%

隔夜美股個別發展，恒指今早高開58點或0.29%，報20213點，大市成交金額21億元；國指今早高開30點或0.43%，報7279點。恒生科技指數開市報4551點，升0.44%。

藍籌42隻升，30隻下跌，11隻無升跌。大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）跌0.29%，報85.95元；騰訊（0700）升1.02%，報414元；美團（3690）升1.2%，報169元；小米（1810）升0.66%，報30.65元；百度（9888）開市報87.25元，升2.05%，為表現最佳藍籌；快手（1024）開市報46.55元，跌0.11%；京東（9618）開市報149.2元，升0.13%；網易（9999）開市報151元，升0.8%。

匯豐CEO據悉著眼於通過改革節約30億美元成本，匯控（0005）開市升0.6%，報74.85元。

美股特斯拉股價創歷史新高，帶動個別汽車經銷商股上漲，中升（0881）開市報16.3元，跌2.04%；廣匯寶信（1293）開市報0.185元，升8.82%；美東汽車（1268）開市報2.45元，升2.94%。個別汽車股造好，華晨中國（1114）開市報3.14元，升1.29%；廣汽集團（2238）開市報3.63元，升0.28%；北京汽車（1958）開市報2.38元，升0.42%；零跑（9863）開市報29.65元，升1.19%；理想（2015）開市報88.9元，升0.34%。

醫藥股普遍上漲，中生製藥（1177）跌0.6%，報3.34元；藥明生物（2269）升1.09%，報18.62元；三生製藥（1530）無成交，報6.23元；康方生物（9926）開市報63.85元，升0.95%。

 

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