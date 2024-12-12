馬化騰於文首表示，中央近期推出一攬子增量政策，廣大企業感受到努力完成經濟社會發展目標的堅強決心，也堅定了大家「幹字當頭、共克時艱」的信念。

他續稱，看到黨和政府順應市場底層關切，把積極支持民營經濟發展、建設高標準市場經濟作為一個重點。制定民營經濟促進法等一系列強有力制度建設，從民營企業過去最顧慮、最擔憂的環節入手，為大家輕裝上陣形成了良好預期。

馬化騰之後談到互聯網等數字技術產業是中國發展的新動能，在提振經濟中承擔著重要責任。騰訊作為數字技術企業，積極響應國家擴大內需的部署，同時，依托日趨活躍完善的微信生態，不斷提升對就業創業的吸納量和友好度。

他續引述中國勞動和社會保障科學研究院近期測算，微信數字生態創造的就業收入機會連年增長，去年已逾5000萬個，小程序、視頻號上每個創業項目拉動的就業機會均超過11個。

接下來，騰訊還要乘著國家促進創業投資的春風，在政策鼓勵的方向上加大投資投入，致力於做耐心資本，把技術創新、企業家精神、產業升級深度連接在一起。