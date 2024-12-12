市傳中經會昨日起召開，市場預期會議結束後會好消息公布，港股連跌兩日後反彈。恒指半日升346點或1.72%，報20501點，大市成交金額810億元；國指升148點或2.05%，報7397點。恒生科技指數收報4647點，升2.55%。