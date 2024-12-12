市傳中經會昨日起召開，市場預期會議結束後會好消息公布，港股連跌兩日後反彈。恒指半日升346點或1.72%，報20501點，大市成交金額810億元；國指升148點或2.05%，報7397點。恒生科技指數收報4647點，升2.55%。
大型科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升2.32%，收報88.2元；騰訊（0700）升2.93%，收報421.8元；美團（3690）升1.86%，收報170.1元；小米（1810）升2.63%，收報31.25元；百度（9888）收報88.85元，升3.92%；快手（1024）收報48.25元，升3.54%；京東（9618）收報149.9元，升0.6%；網易（9999）收報153.9元，升2.74%。
藍籌73隻升，8隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）跌1.28%，收報107.7元，是跌幅最大的藍籌。
中資券商股升勢明顯，國聯證券（1456）收報5.3元，升13.73%；中金（3908）收報14.82元，升3.93%；海通證券（6837）收報7.25元，升2.4%；中信証券（6030）收報23.95元，升4.59%；中國銀河（6881）收報7.72元，升3.76%；光大證券（6178）收報8.91元，升4.21%；招商證券（6099）收報17.46元，升7.12%；廣發証券（1776）收報11.54元，升3.22%。
內需股表現活躍，龍頭華潤啤酒（0291）收報28.3元，升7.4%；華潤飲料（2460）收報13.88元，升5.95%；海底撈（6862）收報17.8元，升4.95%；九毛九（9922）收報4.19元，升7.71%；呷哺呷哺（0520）收報1.23元，升3.36%；農夫山泉（9633）收報37.7元，升3.43%；蒙牛（2319）升7.55%，收報18.8元，是升幅最大的藍籌。
昨日大漲的生物科技B類股回吐，微創機器人（2252）收報11.28元，跌7.08%；科濟藥業（2171）收報10.04元，跌5.82%；歌禮製藥（1672）收報2.07元，跌0.96%。
匯豐CEO據悉著眼於通過改革節約30億美元成本，匯控（0005）升0.34%，收報74.65元。
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