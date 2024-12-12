由本港首富、長和系創辦人李嘉誠設立的「李嘉誠基金會」早排向香港大學醫學院和香港中文大學捐助的兩台超聲波無創治療癌症儀器，呢項造福病患嘅善舉引來全城熱議。據花生友了解，原來發明背後技術的密歇根大學女科學家徐蓁係大約兩星期前更親身嚟咗香港，與李嘉誠及李嘉誠基金會董事、維港投資創辦人周凱旋見面添！
其實比起以往雙方只靠「ZOOM」見面，今次徐蓁嚟港意義非凡，事關她最新已獲正式授予「李嘉誠講座教授席」的名銜。而且在同一日，徐蓁亦獲美國國家發明家學院（NAI） 任命為2024 年年度院士，以及美國電機電子工程師學會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）為院士。
值得留意嘅係，曾獲李嘉誠基金會「講座教授席」嘅名單可謂星光熠熠，位位都喺係唔同界別閃閃發亮嘅專家，好似獲得2020年諾貝爾化學獎嘅Professor Jennifer Doudna、2020年諾貝爾醫學獎得主Professor Michael Houghton，以及香港中文大學候任校長盧煜明教授等等。
另外，與李嘉誠基金會有關嘅喜訊亦接二連三！2024年諾貝爾獎化學獎得主之一、科學家Demis Hassabis是人工智能（AI）公司Google DeepMind（前稱DeepMind）的創辦人，而李嘉誠的投資旗艦維港投資早係2012年已參與投資DeepMind。在12月10日，諾貝爾多個獎項嘅頒獎典禮亦正式係瑞典斯德哥爾摩舉行，Demis Hassabis亦正式從瑞典國王卡爾十六世手上接過獎項，真係可喜可賀。
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