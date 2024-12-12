其實比起以往雙方只靠「ZOOM」見面，今次徐蓁嚟港意義非凡，事關她最新已獲正式授予「李嘉誠講座教授席」的名銜。而且在同一日，徐蓁亦獲美國國家發明家學院（NAI） 任命為2024 年年度院士，以及美國電機電子工程師學會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）為院士。

值得留意嘅係，曾獲李嘉誠基金會「講座教授席」嘅名單可謂星光熠熠，位位都喺係唔同界別閃閃發亮嘅專家，好似獲得2020年諾貝爾化學獎嘅Professor Jennifer Doudna、2020年諾貝爾醫學獎得主Professor Michael Houghton，以及香港中文大學候任校長盧煜明教授等等。

另外，與李嘉誠基金會有關嘅喜訊亦接二連三！2024年諾貝爾獎化學獎得主之一、科學家Demis Hassabis是人工智能（AI）公司Google DeepMind（前稱DeepMind）的創辦人，而李嘉誠的投資旗艦維港投資早係2012年已參與投資DeepMind。在12月10日，諾貝爾多個獎項嘅頒獎典禮亦正式係瑞典斯德哥爾摩舉行，Demis Hassabis亦正式從瑞典國王卡爾十六世手上接過獎項，真係可喜可賀。

文：中環牌花生

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