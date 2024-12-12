證監會正審議15家虛擬資產交易平台的牌照申請（其中11家是被當作獲發牌者），並有望在今年內根據迅速發牌程序向數家被當作獲發牌的營運者發牌。

在香港上市的亞洲首批虛擬資產現貨ETF自4月推出起至11月底期間，市值上升了超過70%，日均成交額增加了一倍。

香港ETF市場持續增長，ETF的總市值按年上升34%，季內錄得淨資金流入63億港元。在香港註冊成立的基金所管理的資產按年上升29.5%至16,700億元，季內繼續錄得約340億元的淨資金流入。

ETF通優化後，合資格的香港交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）數目增加至16隻，總市值超過3,000億元，推動了香港ETF的市場增長。

報告又指出，香港的資本市場自第三季起一直受惠於與內地的市場互聯互通機制的成功，，截至11月底，港股通錄得強勁的淨資金流入，年初至今達6,643億元人民幣，累計更達32,000億元人民幣。

在內地與香港基金互認安排下，季內香港基金的淨認購額達88億元人民幣。作為首個衍生工具市場互聯互通機制，人民幣利率互換合約交易的日均成交額達100億元人民幣。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，展望將來，隨著與內地市場互聯互通的機制不斷擴大，證監會將致力把香港打造為多元資產投資及離岸人民幣固定收益業務的全球樞紐。

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