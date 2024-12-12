moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Shein據報赴英上市受NGO阻攔 批公司用新疆棉侵人權

路透社引述兩位知情人士指，英國金融監管機構正在花比平時更長的時間審視Shein的首次公開募股（IPO），因有為中國維吾爾族人口發聲的倡導團體對Shein的上市提出挑戰，英國金融監管機構就此正審查Shein供應鏈監管並評估法律風險。

報道稱，英國內政部的監督機構獨立反奴隸制專員（Independent Anti-Slavery Commissioner）也對Shein的IPO表示關注，原因是關於其供應商勞工問題的指控。Shein今年6月初向英國金融行為監管局（FCA）秘密提交了在倫敦上市的申請。報道引述兩位消息人士表示，Shein同時還在等待中國證券監管機構批准其倫敦IPO，而該批准可能會在FCA做出決定之後。

報道提及，倡導團體「制止維吾爾族種族滅絕」（Stop Uyghur Genocide，簡稱SUG）在6月宣布發起法律挑戰，並於8月向FCA提交了一份文件，聲稱Shein使用了來自中國新疆地區的棉花。

Shein拒絕回應路透社關於FCA審查進程的提問。一位公司發言人表示，Shein對強迫勞動採取零容忍政策，並承諾尊重人權。

該公司上周宣布成立一個全球外部ESG（環境、社會及治理）諮詢委員會，以加強其治理能力。今年8月發布的一份有關可持續發展的報告中，Shein表示，2023年其供應鏈中發現了兩起童工案例，但未發現強迫勞動案例。與Primark等其他服裝零售商一樣，Shein使用同位素檢測服務提供商Oritain來驗證其棉花來源，Shein品牌產品中棉花佔用量為9.9%。

其他報道

財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」

內地個人養老金制度納入國債、指數基金等產品 本月中實施

【有片：埋身擊】 歐元兌美元大跌機會微 不妨趁低吸納

中國旭陽集團伙山西焦煤等成立中國焦煤焦化品牌集群

港股連跌兩日後反彈 半日升346點 內需股亮眼 潤啤、蒙牛漲7%

總商會預測本港今年經濟增長2.4% 明年放緩至2.3% 零售可扭轉跌勢

WSJ：朱克伯格向特朗普就職基金捐贈100萬美元

A股創業板指半日升1.47% 兩市成交增至1.18萬億人幣

一個月HIBOR連升4日 見逾兩個月高位

美國明年一月起向中國多晶矽等加徵關稅

馬化騰：微信生態去年創造5000萬個就業機會 未來續爲經濟回升貢獻力量

中國據悉要求銀行理財子公司停止使用自建估值模型

屈臣氏在大灣區開設第600家店舖 未來續投資大灣區

人行下周透過金管局CMU發行200億人幣央行票據

SpaceX估值增 Tesla股價飈 馬斯克成史上首名財富破3.1萬億元富豪