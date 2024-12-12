報道稱，英國內政部的監督機構獨立反奴隸制專員（Independent Anti-Slavery Commissioner）也對Shein的IPO表示關注，原因是關於其供應商勞工問題的指控。Shein今年6月初向英國金融行為監管局（FCA）秘密提交了在倫敦上市的申請。報道引述兩位消息人士表示，Shein同時還在等待中國證券監管機構批准其倫敦IPO，而該批准可能會在FCA做出決定之後。

報道提及，倡導團體「制止維吾爾族種族滅絕」（Stop Uyghur Genocide，簡稱SUG）在6月宣布發起法律挑戰，並於8月向FCA提交了一份文件，聲稱Shein使用了來自中國新疆地區的棉花。

Shein拒絕回應路透社關於FCA審查進程的提問。一位公司發言人表示，Shein對強迫勞動採取零容忍政策，並承諾尊重人權。

該公司上周宣布成立一個全球外部ESG（環境、社會及治理）諮詢委員會，以加強其治理能力。今年8月發布的一份有關可持續發展的報告中，Shein表示，2023年其供應鏈中發現了兩起童工案例，但未發現強迫勞動案例。與Primark等其他服裝零售商一樣，Shein使用同位素檢測服務提供商Oritain來驗證其棉花來源，Shein品牌產品中棉花佔用量為9.9%。

其他報道

財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」

內地個人養老金制度納入國債、指數基金等產品 本月中實施

【有片：埋身擊】 歐元兌美元大跌機會微 不妨趁低吸納

中國旭陽集團伙山西焦煤等成立中國焦煤焦化品牌集群

港股連跌兩日後反彈 半日升346點 內需股亮眼 潤啤、蒙牛漲7%

總商會預測本港今年經濟增長2.4% 明年放緩至2.3% 零售可扭轉跌勢

WSJ：朱克伯格向特朗普就職基金捐贈100萬美元

A股創業板指半日升1.47% 兩市成交增至1.18萬億人幣

一個月HIBOR連升4日 見逾兩個月高位

美國明年一月起向中國多晶矽等加徵關稅

馬化騰：微信生態去年創造5000萬個就業機會 未來續爲經濟回升貢獻力量

中國據悉要求銀行理財子公司停止使用自建估值模型

屈臣氏在大灣區開設第600家店舖 未來續投資大灣區

人行下周透過金管局CMU發行200億人幣央行票據

SpaceX估值增 Tesla股價飈 馬斯克成史上首名財富破3.1萬億元富豪