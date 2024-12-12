這陣子，本港金融業的狀況當然不是十分好。港股繼續低迷，就在本周初，夜期明明高見21,300點，想不到開市後卻由頭沽到尾，恒指最後要倒跌收場。經濟欠住，企業盈利頂不住，想向銀行借錢度過難關，銀行卻因擔心風險，偏偏不向最需要幫助的人伸出緩手。UHNWI縱使仍非常「疊水」，不過在過去幾年買甚麼也被「套牢」的恐懼下，他們若非將錢存放在銀行收高息，就是走去買債券或儲蓄險等較保守的保本產品。

「其實內地大客好簡單，來來去去都係三大訴求：開戶、走錢、安全，簡單嚟講，就係幫佢嚟香港銀行開戶口，幫佢將錢由內地轉入香港，幫佢將轉咗入香港嘅錢搵穩陣嘅投資機會。」現時為一間家族辦公室「打骰」的這位前輩，最初其實不是做家辦的，甚至不是做資產管理的，而是做銀行企業客的RM，後來因為湊企業客湊得特別出色，能夠與企業老闆打成一片，最終被某銀行的私人銀行部門挖角，改為照顧這些老闆的私人財產，到今年再轉戰至家辦範疇。

「家辦其實同私人銀行好類近，都係為有錢人服務，幫佢哋管錢同投資，同埋諗家族傳承，不過我可以大膽咁講，會去幫襯家族辦公室嘅有錢人，點可能未喺各大銀行嘅PB開咗戶口？」家族辦公室是上半年港官最愛掛在口邊的詞彙，但隨著阿里王子鬧出的笑話後，這詞彙近期的曝光率已大幅減少，但事實上，響應政府號召而開業的家族公司，數量也不少，儘管部分其實是由資產管理公司轉型或改名，換湯不換藥。

既然PB與家辦服務的是同一堆客，豈非互相爭食？「咁唔同銀行嘅PB，本身都競爭緊啦，而且真正嘅有錢人，並唔會將所有財產放晒同一個籃，通常每個地方都放啲，佢哋未必係信唔過間銀行，但佢哋信奉分散風險。」若果資產夠多，放多幾個不同的戶口，不是就有更多的RM服務自己？貨比三家，真的想做Deal或買賣時，也更容易格到靚價。「所以問題從來唔喺有冇客，而係啲客願唔願意郁呢舊錢。」

「外資走已成定局，就算好似港股10月頭咁炒上一轉，有利潤就即刻走，所以你見一個月唔夠就跌返晒落嚟。」雖然每當提到外資溜走，政府總可以提出100個數據，說明沒有這回事，但每日真正落場坐盤的人心知肚明，從市場資金流動的感覺，已可以知道外資就算仍有留在香港，亦未必願意投放在股市上，就算有，也只會像10月初般快閃。「北水理論上成為最後希望，但唔係咩滬港通或者跨境理財通，閉環式管理，買完舊錢最後要回流返上去，都滿足唔到內地客嘅三大訴求，邊個肯？」

「你去睇吓，大至投行，中至銀行保險公司，小至證券行仔，邊個唔係搵緊大陸客生意？不過港股太差，證券行先天性已經冇得爭，到最後舊錢通常都係去銀行買債券或定存，又或者用嚟買咗保險產品。」家辦的優勢，或許就是甚麼也有得做，股市搵不到食，還可以幫客戶買債買保險，中間收取佣金或服務費為生；不過家辦的原意，不是要為富戶家族提供包括法律、稅務、移民建議、升學等一站式服務嗎？若只執行管錢的任務，履行的依然只是資產管理服務，改名也是白改了。

「呢啲唔諗住啦，搵到食、生存到先再講其他啦。」前輩如是說。「每個內地人一年都有5萬美元嘅外匯限額，可以唔需要理由咁匯出去，呢個額度大客一定會用盡，仲會用埋阿爸阿媽老婆仔女嘅限額，每人最多連三個，即係一年可以轉走20萬美元，表面上；不過殺頭生意有人做，總有好多人可以用好多方法，轉到更加多嘅錢走，當然會收少少水腳。咁多年香港金融機構爭相爭奪嘅，就係呢舊錢。」

眾所周知，中央最忌諱就是走資，特別是內地經濟也不是特別好時，更多資本流走，豈不令市場更缺乏經濟推動力。「其實你明知呢啲錢想走，最高明嘅方法從來唔係高壓控制，而係表面上畀條生路佢行，整一條以為可以走錢嘅路，等班人沾沾以為啲錢成功走咗，實制上仲控制喺眼皮下，香港以往就係呢條路。」

「唔知內地經濟係咪真係好唔掂，定係中央而家連啲人走錢嚟香港都唔高興，近期無論係監控定抽查都嚴咗好多。」前輩邊說邊搖頭，像是哀悼著自己身處的行業。「仲要源頭已經開始打擊，例如要啲銀行，對拎錢落嚟開戶嘅人，要做多好多KYC同Screening，同埋聽講已經要求緊香港嘅理財產品同保險產品，調低個預期回報率，減低內地錢落嚟香港買嘢嘅吸引力，唉！」

「外資已經走咗唔少，如果連北水都嚟唔到，我都唔知香港金融業仲可以點樣生存落去。」官員經常提倡大灣區機遇，但當香港商家真的去投懷送抱時，卻偏偏撞上了政策的鐵板。錢若真的流走不了，就算貨幣政策的字眼怎樣改，救市也不會有甚麼真正的成效。

羅仕揚

畀條生路行吓得唔得？ 無謂趕盡殺絕！