報道指出，過去幾年社會不穩及受疫情影響，不少港人選擇移民。近年政府又致力「搶人才」，今年前10個月約3.4萬名「高才通」申請人中約有95%來自內地。此外，根據旅發局數據，內地遊客仍然是訪港遊客中的主力，10月佔比高達77%。在本港人口結構轉變下，蘭桂坊顧客群亦出現變化。

報道引述重慶朝天門火鍋的經理Sarah Duan表示，餐廳一半以上的顧客是內地人，包括遊客和居住在香港的內地人。她說，自蘭桂坊分店開業以來，銷售額每個月都在增長。11月銷售額突破100萬元。Duan表示，集團正計劃在環球貿易廣場（ICC）開設第二家分店。

盛智文表示，蘭桂坊顧客體的變化促進了區內發展。「我喜歡內地客人，西方客人來了點兩瓶啤酒，坐上一整晚。有錢的內地客人來了，會點很貴的東西，比如茅台，他們開香檳、消費很瘋狂，有些帳單能達到40萬至50萬元」。

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