數字銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，早前擔任周凱旋基金會「親愛的妳：善用錢計劃」的指定數字結算銀行，計劃已結束。Welab Bank 向全港共354間全日制官立及津貼中學、1.87萬名2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）的女同學發放共6156.48萬元的助學金。