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WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金 金額共6156.48萬元

數字銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，早前擔任周凱旋基金會「親愛的妳：善用錢計劃」的指定數字結算銀行，計劃已結束。Welab Bank 向全港共354間全日制官立及津貼中學、1.87萬名2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）的女同學發放共6156.48萬元的助學金。

WeLab Bank表示，替基金會設計一站式專門網站，透過自身跨銀行數碼結算方案，配合「轉數快（FPS）」連接學生的銀行戶口及儲值支付工具發放助學金。由於助學金派發已完成，網頁將於2024年12月31日停止營運。

該行稱，受惠學生只須以專屬二維碼登記申請，最快以兩分鐘即可完成登記手續。數據顯示，接近六成學生於晚上時段領取助學金；而其中超過六成學生於收到二維碼後48小時內領取。

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