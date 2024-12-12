港股終止兩連跌，恒指午後續揚，收市升242點或1.2%，報20397點，企上50天線（約20313點），大市成交金額1577億元，較上日增加11.39%，北水南下合計淨流出29.28億元；國指升110點或1.53%，報7360點。恒生科技指數收報4600點，升1.53%。