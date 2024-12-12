港股終止兩連跌，恒指午後續揚，收市升242點或1.2%，報20397點，企上50天線（約20313點），大市成交金額1577億元，較上日增加11.39%，北水南下合計淨流出29.28億元；國指升110點或1.53%，報7360點。恒生科技指數收報4600點，升1.53%。
藍籌63隻升，19隻下跌，1隻無升跌。大型科技股強勢，阿里巴巴（9988）升2.09%，收報88元；騰訊（0700）升1.42%，收報415.6元；美團（3690）升1.14%，收報168.9元；小米（1810）升3.78%，收報31.6元；京東（9618）收報147.8元，跌0.81%；網易（9999）收報151.5元，升1.13%；百度（9888）收報87.6元，升2.46%；快手（1024）收報47.75元，升2.47%。
匯豐CEO據悉著眼於通過改革節約30億美元成本，收報74.9元，升0.67%。
中資券商股表現亮眼，國聯證券（1456）收報5.09元，升9.23%；招商證券（6099）收報16.74元，升2.7%；中國銀河（6881）收報7.61元，升2.28%；光大證券（6178）收報8.67元，升1.4%；中金（3908）收報14.44元，升1.26%。
內需股、消費股內需股，經營酒館的海倫司（9869）收報3.22元，升9.52%；華潤啤酒（80291）收報26.1元，升5.45%；百威亞太（1876）收報7.77元，升5.28%；海底撈（6862）收報17.62元，升3.89%；九毛九（9922）收報4.1元，升5.4%；呷哺呷哺（0520）收報1.21元，升1.68%；農夫山泉（9633）收報37.8元，升3.7%；蒙牛（2319）收報18.74元，升7.21%，是升幅最大的藍籌。
另外，昨日大漲的生物科技B類股回吐，微創機器人（2252）收報11.7元，跌3.62%；科濟藥業（2171）收報10.14元，跌4.88%；歌禮製藥（1672）收報2.08元，跌0.48%。
其他報道
財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」
港股連跌兩日後反彈 半日升346點 內需股亮眼 潤啤、蒙牛漲7%
總商會預測本港今年經濟增長2.4% 明年放緩至2.3% 零售可扭轉跌勢
馬化騰：微信生態去年創造5000萬個就業機會 未來續爲經濟回升貢獻力量
SpaceX估值增 Tesla股價飈 馬斯克成史上首名財富破3.1萬億元富豪