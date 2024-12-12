通過此次合作，宏利將為合資格客戶於新風天域集團旗下所有和睦家醫院進行的日間手術和柏盛健康在中國內地醫療網絡內進行的住院手術提供免找數服務，以更便捷的支付結算流程提升客戶體驗。合資格客戶只要在治療前獲得預先授權確認，宏利將在客戶完成治療後直接向柏盛健康支付醫療費用。

免找數服務也包括和睦家醫院網絡內合資格客戶的化療和放療，宏利同樣支持直接向柏盛健康支付預先 批核的醫療費用，讓客戶能夠專注於康復，而無需擔心意外開支。

此次合作也將為癌症客戶提供醫療支援。宏利合資格客戶可在新風天域集團旗下和睦家醫療在北京、 上海、廣州、深圳、天津、青島等各大城市的任何一家和睦家醫院快捷預約癌症日間服務3。此外，合 資格客戶可在任何一家和睦家醫院免費獲得一次個人醫療諮詢服務，以便為癌症診斷提供第二醫療意見，確保客戶更加安心。

此次合作還提供香港市場首創的免費豪華轎車上門接送服務，該服務專為在深圳新風和睦家醫院接受癌症日間服務的客戶而設，方便他們從家直達醫院，免受舟車勞頓之苦。

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