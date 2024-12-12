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萬邦投資全年虧損擴大至1.56億 末期息1.8元

擁有投資物業萬邦行等的萬邦投資（0158）公布，截至2024年9月底的年度虧損為1.56億元，較上財年虧損1.29億元擴大，每股虧損為6.25元﹔集團決議派末期息每股1.8元，按年持平。

集團指，虧損主要來自投資物業公允價值虧損。截至2024年9月底的財年投資物業公允價值虧損為2.65億元，而2023年投資物業公允價值虧損2.21億元。

除去投資物業公允價值變動的影響，來自租賃業務之營業溢利由1.84億元增加至1.26億元，按年增加16.6%。

年內收益為 1.62億元，按年增加2.4%；期內中環萬邦行及金利商業大廈於2024年9月30日之租出率分別為大概92%及85%，按年分別跌1個百分點及持平。

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