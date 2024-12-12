集團指，虧損主要來自投資物業公允價值虧損。截至2024年9月底的財年投資物業公允價值虧損為2.65億元，而2023年投資物業公允價值虧損2.21億元。

除去投資物業公允價值變動的影響，來自租賃業務之營業溢利由1.84億元增加至1.26億元，按年增加16.6%。

年內收益為 1.62億元，按年增加2.4%；期內中環萬邦行及金利商業大廈於2024年9月30日之租出率分別為大概92%及85%，按年分別跌1個百分點及持平。

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