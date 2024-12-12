商業洞察顧問公司MDRi今日發布《中國奢侈品消費者預測報告》，報告指出中國奢侈品市場正處於轉型期，內地消費者對體驗、國產品牌、可持續發展和創新方面展現出更強烈的偏好。雖然宏觀經濟存在不確定性，各類奢侈品市場增長不均，受訪者對奢侈品消費的整體意願仍高企，56%中國內地奢侈品消費者計劃在2025年增加消費，香港只有48%受訪者預期會增加消費，差異主要受受國際貸幣政策和地緣政治緊張，令香港消費者對經濟預期較悲觀。
今年內地奢侈品市場呈現強勁增長，人均年度消費為234,500元人民幣，按年增長 7％；香港市場奢侈品消費則呈現溫和增長，每人平均消費增長3%至223,900元。
報告提到，經濟不確定性持續籠罩香港，12%奢侈品消費者計劃明年減少消費，內地受訪者只有9%預計會減少消費，謹慎情緒反映出消費者對香港經濟穩定性的普遍擔憂，此外，內地的奢侈品消費預計將由高端珠寶、手袋和旅遊體驗帶動，近六成消費者計劃增加豪華旅遊的預算；香港市場的正面情緒顯得低迷，奢侈品市場出現兩極分化趨勢。香港各類奢侈品均有逾1成的消費者計劃減少消費，反映消費者態度趨於保守。
報告總結明年內地奢侈品消費的五個關鍵趨勢，包括內地消費者更重視與生活相關的奢侈品；一線城市如上海仍是主要奢侈品購物中心，82%內地受訪者認同香港仍是亞洲奢侈品中心；偏好國產品牌；可持續性及二手奢侈品蓬勃發展；以及科技及AI的接受程度更高。
MDRi行政總裁鄭文良（Simon Tye）表示：奢侈品牌應了解不同城市消費者獨特的偏好、行為和願望，以制定更針對性且能引起共鳴的營銷策略。
他又指，長遠而言仍看好香港作為奢侈品購物中心的地位，不過奢侈品牌及地產商需要投入更多資源，為消費者帶來更多不一樣體驗。
今次調查於2024年4月至5月期間進行，訪問1,500名中國內地奢侈品消費者及500名香港奢侈品消費者。所有受訪者均在過去12個月內曾購買奢侈品，以各自當地貨幣計算，在奢侈品上的消費至少達50,000元。
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