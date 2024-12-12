據彭博報道，菲律賓炸雞快餐連鎖店快樂蜂Jolibee母公司快樂蜂食品（JFC)，銳意將集團成為全球市值五大的食品公司。JFC財政總監Richard Shin表示，盼集團稅前收入可於2028年前可增3倍。
報道指出，截至9月底，JFC旗下品牌Jollibee於越南擁有第二大的分店網絡，只僅次於菲律賓的1259間。JFC行政總裁Ernesto Tanmantiong 稱「我們於越南的發展野心很大（Our dream is big here in Vietnam ）」，更表示將會繼續擴充其越南的分店網絡。
JPC今日於越南開設第200間Jollibee分點，Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示，將很快地會開設第300間分店。
報道續指，集團近期多次收購外國咖啡與茶品牌，如於今年7月收購韓國咖啡品牌Compose Coffee，另於2019年收購Coffee Bean and Tea Leaf。
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