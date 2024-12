報道指出,截至9月底,JFC旗下品牌Jollibee於越南擁有第二大的分店網絡,只僅次於菲律賓的1259間。JFC行政總裁Ernesto Tanmantiong 稱「我們於越南的發展野心很大(Our dream is big here in Vietnam )」,更表示將會繼續擴充其越南的分店網絡。

JPC今日於越南開設第200間Jollibee分點,Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示,將很快地會開設第300間分店。

報道續指,集團近期多次收購外國咖啡與茶品牌,如於今年7月收購韓國咖啡品牌Compose Coffee,另於2019年收購Coffee Bean and Tea Leaf。

其他報道

