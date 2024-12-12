長江實業（1113）及長江和記（0001）資深顧問李嘉誠及他的兒子集團主席李澤鉅申報，以李嘉誠（加拿大）基金會的名義，在12月12日，在市場內以每股平均價4.5408元，減持中國郵政儲蓄銀行（下稱郵儲行）（1658）2082萬股，套現約9453.95萬元。
完成減持後，該基金會在郵儲後的持股量由原先的5.07%，降至4.96%，減少持股1.1個百分點，持股減至近9.86億股。
由於李嘉誠（加拿大）基金會在郵儲行的持股經此一減，已降至低於持股5%的披露門檻，因此往後無需再披露減持郵儲行股權情況。根據今次最新披露，李嘉誠被視為在基金會有能力行使或控制三分之一或更多的投票權。在今次該基金會減持郵儲行前，其已經在此前持續減持郵儲行。
郵儲行的股價今日收報4.53元，升1.57%。
其他報道
WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金 金額共6156.48萬元
港股終止兩連跌 收市升242點企50天線 內需股強勢 蒙牛升逾7%
蘭桂坊變天 中資餐飲店頻插旗 據報瑞幸洽商進駐 盛智文：我喜歡內地客
證監會：上季持牌資產管理公司數目上升24% 有望年內發虛產營運牌照
財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」
港股連跌兩日後反彈 半日升346點 內需股亮眼 潤啤、蒙牛漲7%
總商會預測本港今年經濟增長2.4% 明年放緩至2.3% 零售可扭轉跌勢