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李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行至低於5% 沽2082萬股套現9453萬元

長江實業（1113）及長江和記（0001）資深顧問李嘉誠及他的兒子集團主席李澤鉅申報，以李嘉誠（加拿大）基金會的名義，在12月12日，在市場內以每股平均價4.5408元，減持中國郵政儲蓄銀行（下稱郵儲行）（1658）2082萬股，套現約9453.95萬元。

完成減持後，該基金會在郵儲後的持股量由原先的5.07%，降至4.96%，減少持股1.1個百分點，持股減至近9.86億股。

由於李嘉誠（加拿大）基金會在郵儲行的持股經此一減，已降至低於持股5%的披露門檻，因此往後無需再披露減持郵儲行股權情況。根據今次最新披露，李嘉誠被視為在基金會有能力行使或控制三分之一或更多的投票權。在今次該基金會減持郵儲行前，其已經在此前持續減持郵儲行。

郵儲行的股價今日收報4.53元，升1.57%。

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