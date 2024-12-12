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貿發局第四季出口信心指數跌至50分水嶺 料香港明年出口升4% 

貿發局公布2024年第四季出口信心指數，期內現狀指數及預期指數均微跌至50的分水嶺左右，現狀指數下跌2.3點至50.3，預期指數下跌1.4點至50.0。同時，貿發局預料香港出口將於明年增長4%。

貿發局指出，美國總統當選人特朗普曾公開表示將對從包括墨西哥、加拿大和中國内地在內，進口到美國的商品大幅提高關稅。若有關政策成真，全球貿易流動將受不利影響。同時，貿易轉移將不可避免地加快。屆時，香港的出口活動可能受到影響。

不過，貿發局稱香港出口商普遍認為，關稅可能僅帶來輕微的影響，同時有跡象表明，中國内地的整體貿易表現並未大幅受以往關稅限制影響。雖然美國自2018年以來對約三分之二的中國内地輸美產品加徵關稅，但是中國内地在全球出口所佔的比重卻從2018年的12.7%上升至2023年的14.1%。

港貿發局研究總監范婉兒指出，今年1至10月電子產品出口按年增長13.5%。受惠於全球對人工智能系統的持續強勁需求，預料該產業將於明年維持強勢。另外，從出口商的謹慎態度預測，他們可能會在2025年年初加快運輸進度，對沖後期可能增加的關稅影響，導致2025年上半年貿易活動更加密集，而後半年的活動則會急劇減少。

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