協會董事、春泉產業信託（1426）行政總裁梁國豪更指，熱切期待將房託引入互聯互通機制，這樣有助規模細的房託的流通性改善，並且第一時間帶來幫助。因應內地多為基建房託上市，反而在港有較多商業物業房託，若能夠納入互聯互通，將帶來更多選擇。同時因應物色具現金流的項目納入房託並不容易，因此他認為，若能夠放鬆兩年持有物業，給予債務安排彈性，並做好高透明度的披露，相信有助房託市場活躍。參考外國案例房託可派季度及月度息，他認為，除了行政上的考慮，跨境經營的房託未必可行，但是持有香港物業的房託，仍有可能。

因應現時直接轉讓物業並納入房託，是受到最高物業轉讓印花稅4.25%，相對間接轉讓物業予特殊目的實體（SPV）後，再轉讓予房託，稅率低至0.2%，出現差距。該會榮譽創會會長、越秀房託（0405）主席林德良表示，參考內地在房託進行項目重組上市時，可暫緩繳交土增稅，並待出售物業時繳稅的做法，香港可以參考。另由於市場上很多私募基金想委托在港的房託如兼有管理公司業務的領展提供管理，若已有足夠的防火牆，可予房託參與管理私募基金資產。他相信此舉有助增加香港房託市場的競爭力。王國龍指，很多時房託收購的項目回報率才2%至4%，並且要先徵稅，若稅例維持現狀，會令到很多擬來港上市的房託卻步。

協會榮譽創會會長、順豐房託（2191）執行董事兼行政總裁翟迪強更指出，政府早年鼓勵房託上市並給予補貼，他們也是受惠者，期望政策能夠延續。在新加坡有大地產公司擬考慮發展房託下，連同協會所提的稅務改善建議，他期望能夠吸引更多房託到港上市。

在放寬持有物業兩年的限制方面，王國龍稱，這有助房託在收購後遇到項目表現不理想，不用動輒經過投票及行政程序處理，令物業買方更易明白及接受。參考外國房託未有設定借貸上限安排，他認為，香港就算放寬房託債務安排，因為管理人是持牌經營者，因此料不會導致房託「借到盡」。

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