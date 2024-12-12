長江和記（0001）宣佈，委任蓆紀倫 (Graeme Allan Jack)為獨立非執行董事及審核委員會成員，於12月13日明日生效。作為獨董及審核委員會成員，蓆紀倫的董事袍金分別為每年22萬元及13萬元。該等袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂。
蓆紀倫於羅兵咸永道會計師事務所渡過逾33年職業生涯後，於2006年以合夥人身份退休，現任和黃醫藥（中國）（0013）及在美國上市的The Greenbrier Companies, Inc.（美：GBX）之獨董。他曾任中遠海運發展（1138）及和記港口信託（星：NS8U）的託管人－ 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Ltd之獨董。
他於澳洲新南威爾士大學取得商學學士學位，並為香港會計師公會的資深會員，以及為澳洲及新西蘭特許會計師公會的會員。
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