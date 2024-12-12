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港交所：明年底前在技術上兼容T+1結算周期

港交所（0388）宣布，由2025年中起，港交所將在其領航星綜合現貨平台（OCP）上逐步引入新的交易後功能，包括明年底前在技術上兼容T+1結算周期。

新增的功能包括自動化報告下載和信息交換，實時傳輸及處理交易數據、相關持倉及參考數據，以及實時交收指令配對。

港交所稱，會確保其系統於2025年底前在技術上能兼容T+1結算周期，但未來香港採用何種結算周期將經由市場討論後再作決定。

港交所又指，會在OCP上陸續推出新的交易後服務及功能，而各項的推出日期將另行公布。另亦會繼續透過中央結算及交收系統（CCASS）提供核心的交易後服務，並在各項新功能在OCP逐步推出後，與市場探討CCASS在未來的定位。

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