moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門推數字澳門元原型  擬推動數字人民幣、數碼港元跨境實時交易

澳門政府宣布，已成功構建數字澳門元的原型系統，今日同時舉行慶祝原型系統構建暨數字澳門元白皮書發布儀式。澳門經濟財政司司長李偉農致辭時稱，在人民銀行支持下，構建數字澳門元的原型系統，為未來數字澳門元的發展奠定重要基礎，將更好地與國際接軌。

隨著大灣區各城市間金融合作的加強，他展望未來可在法定數字貨幣領域實現互聯互通，特別是在數字澳門元與數字人民幣及數碼港元之間的對接，為跨境支付帶來更大的機遇和便利，進一步促進灣區內經濟一體化進程。政府並期望未來數字澳門元能夠融入居民日常生活，成為澳門與其他國家地區，尤其是與葡語國家之間金融及經濟合作的重要橋樑。

數字澳門元原型系統構建完成，將展開沙盒測試和全面公開測試。澳門金融管理局主席陳守信稱，數字澳門元與現鈔同屬法定貨幣，不得拒絕接收，將推出軟錢包和硬錢包。其中，硬錢包以卡片形式，將設有自助兌換機，接受澳門幣和多種外幣現金增值；軟錢包則分不同等級，有增值、轉賬、掃碼支付等功能，兩種錢包可透過拍卡綁定或轉賬。商戶可收款即結算，提升中小企營運效益，將集中探索零售使用場景，而隨着金融軟硬基礎設施和技術變成熟，將研究批發使用場景，亦會研發連結數字人民幣和數碼港元，實現跨境實時交易，減少消費者時間和成本。未來會與各電子支付系統合作，實現不同運營機構的錢包與數字澳門元錢包、銀行帳戶互聯互通。

其他報道

【羅仕揚專欄】畀條生路行吓得唔得？無謂趕盡殺絕！

貿發局第四季出口信心指數跌至50分水嶺 料香港明年出口升4% 

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行至低於5% 沽2082萬股套現9453萬元

Jollibee據報銳意打進全球市值五大食品公司 加爭稅前收入4年增3倍

報告：56%內地奢侈品消費者計劃明年增加消費

萬邦投資全年虧損擴大至1.56億 末期息1.8元

宏利香港伙新風天域提供跨境醫療服務

WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金 金額共6156.48萬元

港股終止兩連跌 收市升242點企50天線 內需股強勢 蒙牛升逾7%

蘭桂坊變天 中資餐飲店頻插旗 據報瑞幸洽商進駐 盛智文：我喜歡內地客

Shein據報赴英上市受NGO阻攔 批公司用新疆棉侵人權

滬指以近日中高位收市 連升三個交易日

Nvidia據報加大在中國招聘力度 以增強研發能力

結業潮｜開業僅兩年多 傳MCL荷里活戲院明日結業

總商會調查：逾44%企業看淡香港明年經濟 17%計劃裁員

證監會：上季持牌資產管理公司數目上升24% 有望年內發虛產營運牌照

財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」