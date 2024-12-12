隨著大灣區各城市間金融合作的加強，他展望未來可在法定數字貨幣領域實現互聯互通，特別是在數字澳門元與數字人民幣及數碼港元之間的對接，為跨境支付帶來更大的機遇和便利，進一步促進灣區內經濟一體化進程。政府並期望未來數字澳門元能夠融入居民日常生活，成為澳門與其他國家地區，尤其是與葡語國家之間金融及經濟合作的重要橋樑。

數字澳門元原型系統構建完成，將展開沙盒測試和全面公開測試。澳門金融管理局主席陳守信稱，數字澳門元與現鈔同屬法定貨幣，不得拒絕接收，將推出軟錢包和硬錢包。其中，硬錢包以卡片形式，將設有自助兌換機，接受澳門幣和多種外幣現金增值；軟錢包則分不同等級，有增值、轉賬、掃碼支付等功能，兩種錢包可透過拍卡綁定或轉賬。商戶可收款即結算，提升中小企營運效益，將集中探索零售使用場景，而隨着金融軟硬基礎設施和技術變成熟，將研究批發使用場景，亦會研發連結數字人民幣和數碼港元，實現跨境實時交易，減少消費者時間和成本。未來會與各電子支付系統合作，實現不同運營機構的錢包與數字澳門元錢包、銀行帳戶互聯互通。

其他報道

【羅仕揚專欄】畀條生路行吓得唔得？無謂趕盡殺絕！

貿發局第四季出口信心指數跌至50分水嶺 料香港明年出口升4%

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行至低於5% 沽2082萬股套現9453萬元

Jollibee據報銳意打進全球市值五大食品公司 加爭稅前收入4年增3倍

報告：56%內地奢侈品消費者計劃明年增加消費

萬邦投資全年虧損擴大至1.56億 末期息1.8元

宏利香港伙新風天域提供跨境醫療服務

WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金 金額共6156.48萬元

港股終止兩連跌 收市升242點企50天線 內需股強勢 蒙牛升逾7%

蘭桂坊變天 中資餐飲店頻插旗 據報瑞幸洽商進駐 盛智文：我喜歡內地客

Shein據報赴英上市受NGO阻攔 批公司用新疆棉侵人權

滬指以近日中高位收市 連升三個交易日

Nvidia據報加大在中國招聘力度 以增強研發能力

結業潮｜開業僅兩年多 傳MCL荷里活戲院明日結業

總商會調查：逾44%企業看淡香港明年經濟 17%計劃裁員

證監會：上季持牌資產管理公司數目上升24% 有望年內發虛產營運牌照

財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」