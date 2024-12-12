中國商務部舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人何亞東表示，內地與澳門去年的貿易額38.4億美元，較回歸前增長了4.3倍。截至今年10月，內地累計吸收澳門直接投資239.3億美元，內地對澳門直接投資141.9億美元。
他又指，內地與澳門經貿交流合作不斷深化，水平不斷提高，領域不斷拓展。與澳門政府在經貿領域建立並完善合作機制，通過簽署《關于建立更緊密經貿關系的安排》（CEPA）及其系列協議，內地對澳門已全面實現貨物貿易自由化，基本實現服務貿易自由化。
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