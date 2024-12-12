然而，全球貿易戰及中國經濟的不確定性仍為市場帶來挑戰，可能影響恒指成份股的盈利能⼒。陸秉均補充：「國際之間的貿易戰為中國經濟及恒指成份股的盈利水平蒙上陰影，對恒指走勢預期較為審慎，在沒有進⼀步刺激措施下，恒指有機會在16900⾄24200點之間徘徊，預計指數上半年表現將優於下半年。參考2024年強勁的出行趨勢，相關概念板塊將會是行業首選。

在全球經濟與地緣政治不確定性加劇的背景下，分散投資至港股、美股及加密貨幣等不同資產種類，將有助於平衡⾵險並抓住各市場的潛在收益機會。富途證券首席分析師譚智樂表示：「觀乎中美關係於2025年大機會將持續緊張，預料中美資產⾛勢的相關性較低。因此，投資者宜同時留意港股、美股、加密貨幣相關多元資產的表現，做到分散風險。

港股方面，譚智樂認為，科技和消費板塊皆有穩定的現金流和估值合理，值得留意。美股方面，AI（人工智能） 主題將仍然為主調，但其變現能力將成為市場焦點，主題料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等。」加密貨幣⽅⾯，譚智樂認為，雖然比特幣曾接近10萬美元回落，但無阻整個幣圈的投資熱情，以量度升幅計，中⻑期有望挑戰12.2萬美元。

富途證券董事總經理謝志堅表示，隨著全球相關法規越漸成熟，預計明年虛擬資產投資有較大的發展，富途明年亦將進⼀步開發提升出入金體驗，以及提升虛擬資產的投資者教育。明年他們亦會就重點新股，研究推出優惠及配套。

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