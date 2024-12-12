moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

富途：料港股最多重回24200點  比特幣見12.2萬美元

富途證券國際（香港）今⽇舉行年終投資策略交流會，該行預料港股來年或將呈現波動，加密貨幣熱情未減，投資者宜靈活配置以分散風險並捕捉多元機遇。該行香港首席策略師陸秉鈞表示：「2024 年港股呈現先低後⾼的⾛勢，恒指整年表現合符去年策略會給予的預期。現時恒指估值水平約9.1倍，低於5年平均 ，按恒指盈利預測推斷，若然明年估值可重回此平均水平，恒指可見24200點，最樂觀情況上望27600 點。

然而，全球貿易戰及中國經濟的不確定性仍為市場帶來挑戰，可能影響恒指成份股的盈利能⼒。陸秉均補充：「國際之間的貿易戰為中國經濟及恒指成份股的盈利水平蒙上陰影，對恒指走勢預期較為審慎，在沒有進⼀步刺激措施下，恒指有機會在16900⾄24200點之間徘徊，預計指數上半年表現將優於下半年。參考2024年強勁的出行趨勢，相關概念板塊將會是行業首選。

在全球經濟與地緣政治不確定性加劇的背景下，分散投資至港股、美股及加密貨幣等不同資產種類，將有助於平衡⾵險並抓住各市場的潛在收益機會。富途證券首席分析師譚智樂表示：「觀乎中美關係於2025年大機會將持續緊張，預料中美資產⾛勢的相關性較低。因此，投資者宜同時留意港股、美股、加密貨幣相關多元資產的表現，做到分散風險。

港股方面，譚智樂認為，科技和消費板塊皆有穩定的現金流和估值合理，值得留意。美股方面，AI（人工智能） 主題將仍然為主調，但其變現能力將成為市場焦點，主題料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等。」加密貨幣⽅⾯，譚智樂認為，雖然比特幣曾接近10萬美元回落，但無阻整個幣圈的投資熱情，以量度升幅計，中⻑期有望挑戰12.2萬美元。

富途證券董事總經理謝志堅表示，隨著全球相關法規越漸成熟，預計明年虛擬資產投資有較大的發展，富途明年亦將進⼀步開發提升出入金體驗，以及提升虛擬資產的投資者教育。明年他們亦會就重點新股，研究推出優惠及配套。

其他報道

港交所：明年底前在技術上兼容T+1結算周期

長和委任蓆紀倫出任獨董及審核委員會成員

房託協會：爭取改善房託納入資產稅務安排  吸引更多房託在港上市

【羅仕揚專欄】畀條生路行吓得唔得？無謂趕盡殺絕！

貿發局第四季出口信心指數跌至50分水嶺 料香港明年出口升4% 

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行至低於5% 沽2082萬股套現9453萬元

Jollibee據報銳意打進全球市值五大食品公司 加爭稅前收入4年增3倍

報告：56%內地奢侈品消費者計劃明年增加消費

萬邦投資全年虧損擴大至1.56億 末期息1.8元

宏利香港伙新風天域提供跨境醫療服務

WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金 金額共6156.48萬元

港股終止兩連跌 收市升242點企50天線 內需股強勢 蒙牛升逾7%

蘭桂坊變天 中資餐飲店頻插旗 據報瑞幸洽商進駐 盛智文：我喜歡內地客

Shein據報赴英上市受NGO阻攔 批公司用新疆棉侵人權

滬指以近日中高位收市 連升三個交易日

Nvidia據報加大在中國招聘力度 以增強研發能力

結業潮｜開業僅兩年多 傳MCL荷里活戲院明日結業

總商會調查：逾44%企業看淡香港明年經濟 17%計劃裁員

證監會：上季持牌資產管理公司數目上升24% 有望年內發虛產營運牌照

財經花生丨李嘉誠周凱旋與無創治療癌症科學家徐蓁會面 授予「李嘉誠講座教授席」