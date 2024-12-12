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數碼港與新華集團簽署合作備忘錄

數碼港今日與新華集團簽署合作備忘錄，建立戰略合作關係，雙方將攜手促進技術轉移，為人工智能、金融科技、智慧城市、第三代互聯網等領域的初創公司提供指導，並支持有關公司在大灣區﹑內地其他城市乃至東南亞市場擴展業務，助力其進入更廣闊的全球市場。

根據合作備忘錄，新華集團將助力數碼港的初創公司開拓全球市場，幫助他們與內地及東盟的公司建立合作夥伴關係；新華集團亦將引領其科技社群，借助數碼港所提供的平台，開拓人工智能、金融科技、智慧城市、第三代互聯網技術等新興領域，拓展在香港的業務。

數碼港則將支持新華集團引薦的初創公司落戶數碼港，透過數碼港夥伴網絡、數碼港培育計劃及廣泛的行業聯繫，促進相關技術的研發與發展，並為他們提供指導和增加曝光率。雙方並將積極通過各類科技活動促進初創企業的交流合作，加快生態系統融合與協同發展。

數碼港主席陳細明表示，數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，致力構建蓬勃的創科生態圈，促進科技產業發展，發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，支持超過300間培育企業拓展内地及35個海外市場。今次雙方聯手將充分結合各自的優勢資源，攜手為香港創科企業搭建更廣闊的國際舞台，幫助他們捉緊區域新興市場的發展機遇，同時為吸納更多優秀的海外企業落戶香港奠基鋪路，助力香港薈萃海内外創新人才及資源，提升成為國際創科中心的優勢。

新華集團董事蔡捷思表示，新華集團非常高興與數碼港攜手合作，共同推動香港在創新科技領域的發展。他們將充分發揮在全球市場的資源優勢和國際視野，結合數碼港在數碼科技及創新生態圈的領導地位，為人工智能、金融科技、智慧城市及第三代互聯網等前沿領域注入新動力。新華集團致力於支持初創企業進一步拓展大灣區、內地及東盟市場。相信此次合作不僅能促進本地創新生態圈的成長，還將助力香港鞏固其作為國際創科樞紐的地位，並為香港經濟的長遠發展注入更多活力。

雙方在簽署合作備忘錄後，將繼續深化合作關係，力求在更多領域取得突破性成果，為創科發展注入新活力，全力提升香港成為國際創科中心的地位。