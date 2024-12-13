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道指跌234點 8個月最長連跌 美3個月10年期債息倒掛逾兩年最窄

美債息上升，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息差倒掛收至逾兩年最窄，美股下跌，道指近3周低，連跌第6日，近8個月最長連跌。經濟數據好壞參半引發減息路徑爭論，交易員在最新經濟數據公布後調整對股市和利率前景的押注。食品價格上漲推動美國11月PPI意外加速上升，但幾項細分指標預示聯儲局關注的PCE通脹率將較溫和。歐洲央行連續第三次減息並暗示明年進一步下調利率。瑞士央行意外減息50基點。

個股方面，蘋果據稱明年開始生產一種自研的關鍵無線晶片，將取代目前由博通提供的一些零組件。博通收市後時段大漲，該公司預測第一財季人工智能產品銷售將暴增65%，遠超半導體產品整體增速。

道瓊斯工業平均指數收跌234點，跌幅0.54%，報43914點。標普500指數收跌32點，跌幅0.55%，報6051點。納斯達克綜合指數收跌132點，或0.66%，報19902點。

聯合健康跌3.33%，報515.76美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累109.23點，而Salesforce升0.9%，報358.03元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報247.96元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報191.96元，跌1.76%，亞馬遜(美：AMZN)收市報228.97元，跌0.56%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報630.79元，跌0.29%，英偉達(美：NVDA)收市報137.34元，跌1.41%，微軟(美：MSFT)收市報449.56元，升0.12%，Tesla (美：TSLA)收市報418.1元，跌1.57%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報519點。德國DAX指數收漲0.14%，報20426點；法國CAC 40指數跌0.04%，報7420點；英國富時100指數收漲0.13%，報8311點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.18%，報7063點。

美國2年期債息曾升最多1.1%，是12月5日後最大升幅，當日升幅為1.2%。高見4.199厘，是12月4日4.2083厘後最高。收市報4.1906厘，是11月28日後收市新高，當日報4.2272厘。連升4日，累計升0.0866厘，對上一次連升4日是11月22日。

美國10年期債息曾升最多1.51%，是12月2日後最大升幅，當日升幅為1.76%。高見4.3356厘，是11月25日4.3668厘後最高。收市報4.3278厘，是11月22日後收市新高，當日報4.4002厘。連升4日，累計升0.1749厘，對上一次連升4日是10月7日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至14.498基點，是11月18日16.491基點後最闊。收市報13.296基點，是11月13日後收市新高，當日報16.126點。連升5日，累計升10.287基點，對上一次連升5日是9月24日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至0.156基點，是2022年11月8日9.934基點後最窄。收市報0.94基點，是2022年11月7日後收市最窄，當日報13.176基點。連續6日收窄，累計27.455基點，對上一次連升6日是10月7日。

道指曾跌最多0.56%，是12月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見43903.27點，是11月22日43871.63點後最低。收市報43914.12點，是11月21日後收市新低，當日報43870.35點。連跌6日，累計跌1099.92點，對上一次連跌6日是4月15日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是5月30日。

標指曾跌最多0.54%，是12月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見6051.25點，是12月10日6029.89點後最低。收市報6051.25點，是12月10日後收市新低，當日報6034.91點。

納指曾跌最多0.69%，是12月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.81%。低見19897.38點，是12月11日19830.64點後最低。收市報19902.84點，是12月10日後收市新低，當日報19687.24點。

 