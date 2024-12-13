個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.39%，折合報412.02元；阿里巴巴（9988）升0.28%，折合報86.72元；美團（3690）跌0.69%，折合報166.08元；匯控（0005）跌0.32%，折合報75.23元；建行（0939）升0.62%，折合報6.23元。

道期現跌0.02%；標期現升0.16%；納期現升0.51%。日本東證指數現跌0.78%；韓國KOSPI指數現跌0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.57%。

VIX指數隔晚升2.5%或0.34點，報13.92點。

紐油現跌0.12%或0.08美元，報69.93美元；布油現跌0.14%或0.1美元，報73.41美元；金價現升0.06%或1.64美元，報2682.37美元；LME 銅期貨隔晚跌1.09%或100.5美元，報9091.5美元。比特幣現升0.34%或345.12美元，報100132.17美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0079厘，報4.3199厘。

今日焦點股份可留意：

星謙發展（0640）最快今日公布業績。

國泰（0293）：集團共聘用逾3400名機師達目標。

聯交所對華夏控股（1981）前董事嚴翔發出董事不適合性聲明及譴責。

港交所（0388）：明年底前在技術上兼容T+1結算周期。

長和（0001）委任蓆紀倫出任獨董及審核委員會成員。

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行（1658）至低於5%，沽2082萬股套現9453萬元。

萬邦投資（0158）全年虧損擴大至1.56億，末期息1.8元。

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