港交所指，基金資料庫將為市場參與者提供便捷的渠道獲取2000多隻證監會認可基金的重要信息。基金資料庫的推出有助提高香港基金市場資訊透明度，增強投資者對基金的認識和理解，長遠有助香港基金行業的發展。

港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，「香港交易所綜合基金平台致力於優化香港基金行業生態圈。作爲該平台的其中一項舉措，我們很高興宣布推出基金資料庫。基金資料庫使投資者更容易獲取基金資訊，有助投資者在掌握充分資料的情况下作出投資決定，並助力基金生態圈中的各參與方更有效地服務客戶。香港交易所致力推動香港基金分銷網絡高效、多元化地發展，鞏固香港作為全球財富管理中心的地位」。

綜合基金平台的其他功能，包括業務平台和通訊網絡正在積極開發中。這些功能將可用於協助基金訂單傳遞和代理人服務業務。

綜合基金平台旨在優化香港基金分銷生態圈。在香港特別行政區政府和香港證監會的支持下，香港交易所一直與監管機構和行業參與者合作，並會繼續考慮持份者的意見和建議。更多有關綜合基金平台開發進展的信息將適時公布。

證監會表示，歡迎港交所推出首階段的綜合基金平台。

證監會表示，在這項香港全新的金融基建中將會設立一個基金資料庫，為投資者提供一站式取覽零售基金資料的服務。香港交易所亦將推出綜合基金平台的其他功能，包括業務平台及通訊網絡，以助基金經理與分銷商通過企業對企業的方式進行基金交易。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀指出港交所有關公告的重要性，並表示，「隨著基金資料庫的啟用，豐富的資訊不但會提高產品透明度，亦有助投資者作出有根據的投資決定，及促進零售投資者在香港基金市場的參與度。我們相信，待項目的其他部分相繼推出後，全面運作的平台將有助建立零售基金分銷的電子生態系統」。

證監會感謝業界持份者對新平台的支持，並將會繼續與香港交易所及其他相關各方緊密合作以全面落實有關項目。

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