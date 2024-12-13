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恒指低開158點 科指跌1% 龍湖、嗶哩嗶哩跌2%

恒指今早低開158點或0.78%，報20238點，大市成交金額15億元；國指今早低開64點或0.89%，報7295點。恒生科技指數開市報4554點，跌1.01%。上升股份比例為3.93%，下跌為9.68%，無升跌為86.38%。

藍籌4隻升，69隻下跌，10隻無升跌。藥明生物（2269）升0.33%，報18.22元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.43%，報11.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報87.7元，升0.11%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報157.2元，跌2.78%。

恒指低於50天線(20275.43點)。科指高於50天線(4521.93點)。

星謙發展（0640）最快今日公布業績。無成交，報0.92元。

國泰（0293）：集團共聘用逾3400名機師達目標。開市報9.64元，無升跌。

聯交所對華夏控股（1981）前董事嚴翔發出董事不適合性聲明及譴責。開市報1.29元，升0.78%。

港交所（0388）：明年底前在技術上兼容T+1結算周期。開市報307元，跌1.16%。

長和（0001）委任蓆紀倫出任獨董及審核委員會成員。開市報42.55元，跌0.82%。

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行（1658）至低於5%，沽2082萬股套現9453萬元。開市報4.5元，跌0.66%。

萬邦投資（0158）全年虧損擴大至1.56億，末期息1.8元。無成交，報60.1元。

破頂股表現

破頂股包括，捷芯隆（2115）創52周高，見0.248元，開市報0.248元，升1.22%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升1.19%。

破底股方面

創52周低，REGAL INT'L（0078）低見2.25元，開市報2.25元，跌0.44%。

異動股

上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.395元，升14.49%；交個朋友控股（1450）開市報1.08元，升9.09%；堃博醫療－Ｂ（2216）開市報0.57元，升7.55%；中國智能健康（0348）開市報0.095元，升6.74%；智雲健康（9955）開市報1.33元，升6.4%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.105元，升5%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.073元，升4.29%；中國石墨（2237）開市報0.42元，升3.7%；亨鑫科技（1085）開市報1.14元，升3.64%；中國智能交通（1900）開市報0.207元，升3.5%。

下跌異動股，包括，QUANTUMPH-P（2228）開市報3.71元，跌14.91%；勝利管道（1080）開市報0.029元，跌9.38%；奇點國峰（1280）開市報2.27元，跌6.58%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.15元，跌6.25%；大成生化科技（0809）開市報0.094元，跌5.05%；國農金融投資（8120）開市報0.495元，跌4.81%；藍港互動（8267）開市報0.6元，跌4.76%；家鄉互動（3798）開市報1.31元，跌4.38%；融創（1918）開市報2.62元，跌4.03%；融信中國（3301）開市報0.5元，跌3.85%。

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