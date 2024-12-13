恒指今早低開158點或0.78%，報20238點，大市成交金額15億元；國指今早低開64點或0.89%，報7295點。恒生科技指數開市報4554點，跌1.01%。上升股份比例為3.93%，下跌為9.68%，無升跌為86.38%。