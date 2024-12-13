報道引述了解加拿大政府內部討論的官員表示，出口稅會是加拿大迫不得已的最後一招；對美國製造的商品徵收報復性關稅以及對某些加拿大產品實施出口管制更有可能會先行。

相關官員表示，如果特朗普決定發動全面貿易戰，大宗商品出口稅是個切實的選項，而這將推高美國消費者、農民和企業的成本。

他們表示，加拿大或會於周一公布的最新財政和經濟狀況報告中提議擴大其出口管制權力。

報道指，加拿大目前是美國最大的外部石油供應商；一些煉廠依賴更廉宜的加拿大重質原油，而且沒什麼其他選擇。成本上升對美國中西部地區的衝擊尤甚。該地區的燃料生產商用於生產汽油和柴油的原油近一半來自加拿大。

加拿大的鈾也是美國核電站燃料最大的外國來源，加拿大西部省份的鉀肥則是美國農場所用化肥的重要來源。與此同時，為了保證鈷和石墨的供給，降低對中國供應鏈的依賴，美國國防部一直在投資加拿大的項目。

有鑒於此，一些觀察人士曾表示，他們預計，特朗普對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅的威脅中將把大宗商品排除在外，而側重於製造業。對加拿大而言，這包括汽車製造、航空航天和鋁業，這些行業集中在安大略省和魁北克省，兩省人口占到加拿大人口的60%左右。

官員們表示，如果特朗普單單豁免能源而對所有其他加拿大產品徵稅，則杜魯多政府除了回應將別無選擇。他們還表示，這種情况可能會促使加拿大動用出口稅。

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