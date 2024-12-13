港元現報7.7758元貶值13點子，曾貶值最多17點子，報7.7762元，亦曾升值最多2點子，報7.7743元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.22億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.04點子至3.9%，是12月9日後最低；1星期HIBOR跌2.56點子至4.0556%，是12月9日後最低；2星期HIBOR升4.35點子至4.17869%，是11月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.04點子至4.3528%，是12月10日後最低；6個月期HIBOR跌1.71點子至4.14381%，是12月9日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.1%，是12月12日後最低。

美元指數現報107.105升值0.149點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5114%，連續3日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次連續3日收窄，是2024年11月28日，當日利差報-0.6708%。

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