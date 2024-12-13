高盛認為，政策制定者要求「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，並為城中村改造提供更多支持，但與之前的政策相比，沒有提供更多細節。高盛認為，政策制定者更加重視消費和提高出生率的計劃將帶來一些好處，但沒有明確的可行策略來穩定房地產行業和使通脹正常化，將帶來不利影響。

恒指今早低開158點，高位跌158點，低位跌393點，高低波幅235點。上升股份比例為11.8%，下跌為39.87%，無升跌為48.31%。

恒指半日跌339點或1.66%，報20057點，大市成交金額768億元；國指跌138點或1.88%，報7221點。恒生科技指數收報4511點，跌1.95%。

藍籌股成交金額311.01億元，佔大市成交40.49%；科指成份股成交金額173.6億元，佔大市成交22.6%；國指成份股成交金額265.26億元，佔大市成交34.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5%，至95.48億元，佔大市成交12.43%。牛熊證成交金額42.64億元，增加12.71%；窩輪成交金額52.84億元，減少15.69%。

藍籌6隻升，76隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升2.06%，收報66.75元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.25%，收報10.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報66.75元，升2.06%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報48.35元，跌4.82%。

恒指下試10天線(19980.06點)，跌穿50天線(20271.83點)。科指下試10天線(4495.52點)，跌穿50天線(4521.06點)。

北水南下合計淨流入53.35億元，終止單日流出。北水本月累計流入304.29億元，按月減少75.66%，N/A，金額是2月後新低，連續第18個月流入。

小米（1810）汽車據報正籌備海外銷售團隊。創52周高，見32.15元，收報31.65元，升0.16%。

港交所（0388）推「綜合基金平台基金資料庫」 證監會表示歡迎。港交所：明年底前在技術上兼容T+1結算周期。收報306元，跌1.48%。

星謙發展（0640）最快今日公布業績。收報0.92元，無升跌。

國泰（0293）：集團共聘用逾3400名機師達目標。收報9.63元，跌0.1%。

聯交所對華夏控股（1981）前董事嚴翔發出董事不適合性聲明及譴責。收報1.29元，升0.78%。

長和（0001）委任蓆紀倫出任獨董及審核委員會成員。收報42.35元，跌1.28%。

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行（1658）至低於5%，沽2082萬股套現9453萬元。收報4.45元，跌1.77%。

萬邦投資（0158）全年虧損擴大至1.56億，末期息1.8元。收報60.1元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，一脈陽光（2522）創上市新高，見59.8元，收報58.95元，升3.06%；邁富時（2556）創上市新高，見144元，收報133.1元，跌3.55%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見246.8元，收報241.4元，升2.29%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.8元，收報2.6元，跌1.89%；國富氫能（2582）創上市新高，見111元，收報110.3元，升0.46%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.88元，收報30.16元，升0.2%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1069.85元，收報1069.85元，升0.4%；小米（1810）創52周高，見32.15元，收報31.65元，升0.16%；大酒店（0045）創52周高，見6.6元，收報6.47元，跌0.46%；第一太平（0142）創52周高，見4.87元，收報4.85元，升1.68%；粵海投資（0270）創52周高，見6.42元，收報6.36元，升2.58%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.23元，收報0.184元，升1.66%；匯鑫小貸（1577）創52周高，見0.81元，收報0.68元，升1.49%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見2.15元，收報2.13元，升2.4%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.15元，收報31.65元，升0.16%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.97元，收報6.04元，跌5.48%；大同集團（0544）低見0.09元，收報0.09元，跌5.26%；加科思－Ｂ（1167）低見1.34元，收報1.35元，跌5.59%；思城控股（1486）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；鴻盛昌資源（1850）低見0.127元，收報0.127元，跌6.62%；佰達國際控股（1949）低見0.076元，收報0.083元，無升跌；QUANTUMPH-P（2228）低見3.05元，收報4.09元，跌6.19%；瑞爾集團（6639）低見2.84元，收報2.88元，跌2.04%；如祺出行（9680）低見14.2元，收報14.5元，跌1.89%；移卡（9923）低見8.53元，收報8.74元，跌2.56%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.62元，收報1.65元，升0.61%；大快活集團（0052）低見6.5元，收報6.59元，升0.76%；REGAL INT'L（0078）低見2.25元，收報2.25元，跌0.44%；王氏國際（0099）低見1.01元，收報1.01元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，升1.08%；龍記集團（0255）低見1.06元，收報1.06元，跌3.64%；思派健康（0314）低見4.92元，收報4.96元，跌1.39%；陳唱國際（0693）低見1.01元，收報1.01元，跌4.72%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.13元，收報0.13元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，歲寶百貨（0312）收報0.059元，升78.79%；K W NELSON GP（8411）收報0.07元，升70.73%；佳華百貨控股（0602）收報0.042元，升55.56%；雋泰控股（0630）收報0.113元，升43.04%；未來發展控股（1259）收報0.059元，升25.53%；中國育兒網絡（1736）收報0.105元，升23.53%；滿地科技股份（1400）收報0.017元，升21.43%；中國生命集團（8296）收報0.405元，升20.9%；遠見控股（0862）收報0.024元，升20%；譽燊豐控股（2132）收報0.174元，升17.57%；黑芝麻智能（2533）收報32.45元，升16.94%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.375元，跌25%；綠心集團（0094）收報0.045元，跌23.73%；辰興發展（2286）收報0.28元，跌23.29%；浙江聯合投資（8366）收報0.017元，跌19.05%；火山邑動國際控股（1715）收報0.325元，跌18.75%；松景科技（1079）收報0.044元，跌18.52%；富陽（0352）收報0.071元，跌18.39%；環科國際（0657）收報0.019元，跌17.39%；十方控股（1831）收報0.067元，跌15.19%；中國天弓控股（0428）收報0.415元，跌14.43%；聲揚集團（8163）收報0.132元，跌14.29%。

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止4連升

歐洲央行據報擬連續兩次會議減息25基點

結業潮｜MCL荷里活廣場戲院即日起暫停營業

蘋果據報明年生產藍牙和Wi-Fi晶片 取代博通

小米汽車據報正籌備海外銷售團隊

法巴：聯儲局明年料按兵不動

加拿大據報擬對鈾、石油徵出口稅 反擊特朗普關稅威脅

花旗料人行最快今日宣布降準

據報匯控評估香港英國外零售銀行業務

A股三大指數低開 人行淨投放142億人幣

恒指低開158點 科指跌1% 龍湖、嗶哩嗶哩跌2%

港交所推「綜合基金平台基金資料庫」 證監會表示歡迎

港股ADR跌221點 夜期低水178點 美期個別發展 亞股下跌

越疆招股 入場費4201.96元

日圓貶值見兩周最弱 大型製造商短觀調查指數高過預期

道指跌234點 8個月最長連跌 美3個月10年期債息倒掛逾兩年最窄