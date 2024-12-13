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證監會推「咪做水魚」反詐騙宣傳

為持續加強投資者教育，證監會今天推出「咪做水魚」的反詐騙宣傳活動，特別針對數碼平台的投資騙局，以提高投資者防範常見欺詐手法的意識。今年首九個月，警方共接獲超過3,400宗網上投資詐騙案件，涉及損失合共約22億港元。同期，證監會亦處理逾360宗欺詐及詐騙投訴個案。

證監會行政總裁梁鳳儀指，在維護金融市場誠信和保障投資者免受詐騙方面，執法與教育同樣重要。騙徒不斷利用新的方法和科技謀取私利，因此必需在教育工作上與時俱進，讓投資者裝備自己成為抵禦風險的第一道防線。

梁鳳儀續指，新的宣傳計劃以「水魚」的角色為中心，採用創新手法觸達各個年齡層的投資者，尤其是年輕一代，從而提醒大眾對於好得讓人難以置信的投資機會必需保持理智，免墮騙局。

證監會指，由於詐騙手法層出不窮，為更有效幫助投資者規避陷阱，證監會在防騙宣傳上調整重點，聚焦三種常見的騙局，包括「交心後要交金」的網戀投資騙局、「真真假假投資專家」偽冒名人陷阱，以及「必賺貼士預埋你」投資「教室」詐騙等。

另外，證監會表示除了「水魚」角色外，宣傳計劃包括一首原創的歌曲和短片，以更有效地傳播證監會的防騙訊息，並讓投資者保持時刻警惕的心態。歌曲和短片已上載至「水魚」的YouTube頻道，證監會日後也將在「水魚」的Instagram平台上分享更多防騙貼士。

證監會並將參與警務處主辦的全城反詐嘉年華，屆時將設置「拯救水魚大行動」攤位，為參加者帶來老少咸宜、益智有趣的防騙遊戲。嘉年華將於2024年12月14至15日，假西九文化區藝術公園大草坪舉行。

 

 

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