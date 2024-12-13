Federal Express Corporation昨日宣布，與香港海關簽署「跨境快件清關便利安排」（CEFA）諒解備忘錄，並成為首間加入此諒解備忘錄的公司。CEFA旨在提升從中國內地至香港跨境貨件的清關效率。
根據諒解備忘錄，香港海關將於香港市區其中一個FedEx服務站為從中國內地運送抵港的進口貨件提供清關服務。這項安排適用於現由FedEx廣州亞太區轉運中心運送抵港的進口貨件，並以配備電子鎖（e-lock）及全球定位系統（GPS）的FedEx跨境貨車運送。
FedEx稱，由亞太地區和歐洲等地的進口貨件將會安排直接運送到FedEx服務站，毋需在深圳灣管制站停留等候清關檢查。對於處理受管制的貨件，香港海關將會於其中一個FedEx服務站的指定清關地點進行分類驗貨。
FedEx 香港及澳門董事總經理梁銘添表示，FedEx現時每周在香港和廣州亞太區轉運中心之間有超過200輛跨境貨車營運，今次的戰略合作提升了亞太區和歐洲進口貨運的清關效率，並支援從這些市場進口貨物的本地電商客戶。
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