昨日中央經濟工作會議重申要為樓市「止跌回穩」等內容後，券商申萬宏源在報告指出，繼926政治局會議提出「要促進房地產市場止跌回穩」，1209政治局會議提出「止跌回穩」，本次中央經濟工作會議同時提及「穩住樓市股市」和「持續用力推動房地產市場止跌回穩」。
該行認為，「用力」表明政府對穩住樓市重視程度之高；當前政策思路持續聚焦在修復居民資產負債表的政策思路上，同時本次會議強調「大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求」，在強調內需重要性的同時，也強調了修復居民資產負債表的重要性，因消費和居民資產負債率強負相關。
申萬宏源認為，本輪政策邏輯鏈條為房價->居民資產負債表>消費->就業。因而，從 9 月底以來的政策路徑已經很清晰，預計後續也將遵循著「修復居民資產負債表+止跌回穩」的政策思路推出更積極有為的政策，預計後續政策空間包括房貸利率下降、一線限購和稅費等優化、收儲落地加速、城改貨幣化推進等。
另外，申萬宏源指，本次會議提出「加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力」，預計城中村改造進程有望提速。城中村改造是需求端提振措施，表明政策思路從供給側轉向需求側，政策優先級提升，同時近期強調城市擴圍、貨幣化安置，有效推動居民購房需求合理釋放。
當前更積極財政貨幣政策也利於推動城改資金更快落地。此外，本次會議提及「盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作」，預計後續收儲政策也將有望加快推進。
該行預計，中央將進一步推動支持政策落地，包括存量房貸利率減息、降稅、收儲、城改貨幣化等。
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