文章日期：2024年12月13日 16:08
今年以來，內地消費品以舊換新政策帶動相關產品銷售額已經超過1萬億元人民幣。
新華社從商務部獲悉，汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超過520萬輛，其中報廢更新逾251萬輛，置換更新逾272萬輛。
至於家電以舊換新帶動8大類產品銷售量超過4900萬台，而家裝廚衛「煥新」帶動相關產品銷售涉及超過5100萬件。商務部披露，電動自行車以舊換新帶動新車銷售近90萬台。
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