恒指今早低開158點，高位跌158點，低位跌469點，高低波幅311點。上升股份比例為17.59%，下跌為46.23%，無升跌為36.17%。

恒指收市跌425點或2.09%，報19971點，大市成交金額1584億元，較上日增加0.46%；國指跌173點或2.36%，報7186點。恒生科技指數收報4479點，跌2.63%。

藍籌股成交金額719.08億元，佔大市成交45.39%；科指成份股成交金額414.37億元，佔大市成交26.15%；國指成份股成交金額614.6億元，佔大市成交38.8%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.02%，至106.57億元，佔大市成交6.72%。牛熊證成交金額49.3億元，增加30.32%；窩輪成交金額57.27億元，減少8.63%。

藍籌5隻升，77隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升3.21%，收報67.5元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.29%，收報10.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報67.5元，升3.21%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報47.8元，跌5.91%。

恒指跌穿10天線(19971.41點)、50天線(20270.09點)。科指跌穿10天線(4492.36點)、50天線(4520.43點)。

北水南下合計淨流入143.06億元，終止單日流出，淨流入金額是12月2日196.53億元後最多。。北水本月累計暫流入393.99億元，按月減少68.49%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.3%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.38%。低見19927.27點，是12月9日19695.51點後最低。收市報19971.24點，是12月6日後收市新低，當日報19865.85點。

科指曾跌最多3.1%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見4458.21點，是12月9日4416.38點後最低。收市報4479.6點，是12月6日後收市新低，當日報4464.65點。

國指曾跌最多2.6%，是11月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.49%。低見7169.1點，是12月9日7074.41點後最低。收市報7186.59點，是12月6日後收市新低，當日報7136.55點。

一周表現

恒指本周累升0.53%或105點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.28%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是10月4日；本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升8.17%，其次為舜宇（2382）及蒙牛（2319），分別升7.31%及7.13%。而表現最差的是九龍倉置業（1997），累跌5.63%，其次為中海外（0688）及龍湖（0960），分別跌5.07%及4.64%。

國指本周累升0.7%或50點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.73%；國指連升3周，對上一次連升3周，是10月4日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升7.31%，其次為蒙牛（2319）及海底撈（6862），分別升7.13%及6.12%。而表現最差的是中海外（0688），累跌5.07%，其次為新東方（9901）及小鵬（9868），分別跌4.63%及4.5%。

科指本周累升0.33%或14點，升幅是12月06日後最大，當時收市升幅為2.55%；科指連升3周，對上一次連升3周，是10月4日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升7.31%，其次為比亞迪電子（0285）及攜程（9961），分別升6.36%及4.98%。而表現最差的是商湯（0020），累跌9.36%，其次為金蝶（0268）及小鵬（9868），分別跌6.81%及4.5%。

午後消息股表現

同程（0780）旗下「HOPEGOO」本月接入八達通APP 可跳轉平台訂火車票。收報19.28元，跌3.84%。

大摩削本地地產股目標價 料明年租金收入跌、樓價無升跌。

九龍倉置業（1997）收報20.1元，跌4.74%。

希慎（0014）收報12.08元，跌4.13%。

新地（0016）收報75.5元，跌1.63%。

長實（1113）收報31.7元，跌2.76%。

新世界（0017）創上市新低，見5.97元，收報6.09元，跌4.69%。

信置（0083）收報8元，跌0.37%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）汽車據報正籌備海外銷售團隊。創52周高，見32.15元，收報31.35元，跌0.79%。

港交所（0388）推「綜合基金平台基金資料庫」 證監會表示歡迎。港交所：明年底前在技術上兼容T+1結算周期。收報303元，跌2.45%。

星謙發展（0640）最快今日公布業績。收報0.96元，升4.35%。

國泰（0293）：集團共聘用逾3400名機師達目標。收報9.67元，升0.31%。

聯交所對華夏控股（1981）前董事嚴翔發出董事不適合性聲明及譴責。收報1.29元，升0.78%。

長和（0001）委任蓆紀倫出任獨董及審核委員會成員。收報42.45元，跌1.05%。

李嘉誠加拿大基金會減持郵儲行（1658）至低於5%，沽2082萬股套現9453萬元。收報4.44元，跌1.99%。

萬邦投資（0158）全年虧損擴大至1.56億，末期息1.8元。收報60.1元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見76.55元，收報72元，升1.27%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.3元，收報1.89元，無升跌；晉景新能（1783）創上市新高，見6.94元，收報6.9元，升1.77%；經緯天地（2477）創上市新高，見5.6元，收報5.48元，升21.78%；一脈陽光（2522）創上市新高，見59.8元，收報58.95元，升3.06%；邁富時（2556）創上市新高，見144元，收報126元，跌8.7%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見1.89元，收報1.86元，升8.14%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見246.8元，收報236.6元，升0.25%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.8元，收報2.58元，跌2.64%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見31.5元，收報31.25元，升1.79%；國富氫能（2582）創上市新高，見116.1元，收報114.3元，升4.1%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見38元，收報38元，升0.64%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.88元，收報29.98元，跌0.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1103.25元，收報1103.25元，升0.03%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見10.24元，收報10.24元，升3.23%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1162.2元，收報1162.2元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570元，收報570元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.655元，收報5.655元，升0.18%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.1元，收報19.1元，升1.06%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.872元，收報4.872元，升0.54%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見131.5元，收報131.5元，升0.88%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見54.82元，收報54.62元，升0.37%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1069.85元，收報1069.85元，升0.4%；大酒店（0045）創52周高，見6.6元，收報6.5元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.87元，收報4.83元，升1.26%；粵海投資（0270）創52周高，見6.49元，收報6.4元，升3.23%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.37元，收報0.35元，升6.06%；東風集團股份（0489）創52周高，見4.47元，收報4.29元，升2.39%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升8%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.15元，收報31.35元，跌0.79%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.97元，收報6.09元，跌4.69%；遠東控股國際（0036）低見0.034元，收報0.037元，升2.78%；思派健康（0314）低見4.86元，收報5.14元，升2.19%；大同集團（0544）低見0.09元，收報0.1元，升5.26%；加科思－Ｂ（1167）低見1.32元，收報1.38元，跌3.5%；思城控股（1486）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；瑞斯康集團（1679）低見0.17元，收報0.176元，跌6.38%；新豐泰集團（1771）低見0.245元，收報0.255元，跌5.56%；鴻盛昌資源（1850）低見0.127元，收報0.135元，跌0.74%；佰達國際控股（1949）低見0.076元，收報0.079元，跌4.82%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.62元，收報1.62元，跌1.22%；大快活集團（0052）低見6.5元，收報6.5元，跌0.61%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.25元，收報2.32元，升2.65%；王氏國際（0099）低見1.01元，收報1.01元，無升跌；新興光學（0125）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，升1.92%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，升1.08%；龍記集團（0255）低見1.06元，收報1.1元，無升跌；中國星集團（0326）低見0.465元，收報0.5元，跌3.85%。

異動股

上升異動股，包括，K W NELSON GP（8411）收報0.063元，升53.66%；歲寶百貨（0312）收報0.049元，升48.48%；雋泰控股（0630）收報0.115元，升45.57%；信保環球控股（0723）收報0.36元，升33.33%；瑞豐動力（2025）收報2.1元，升31.25%；衍匯亞洲（8210）收報0.06元，升30.43%；佳華百貨控股（0602）收報0.035元，升29.63%；銀杏教育（1851）收報0.83元，升27.69%；未來發展控股（1259）收報0.06元，升27.66%；朗華國際集團（8026）收報0.43元，升24.64%。

下跌異動股，包括，火山邑動國際控股（1715）收報0.285元，跌28.75%；帝國金融集團（8029）見52周低0.32元，收報0.375元，跌25%；辰興發展（2286）收報0.29元，跌20.55%；松景科技（1079）收報0.044元，跌18.52%；ＭＩ能源（1555）收報0.023元，跌17.86%；華鼎控股（3398）收報0.162元，跌17.77%；莊臣控股（1955）收報0.355元，跌17.44%；大豐港（8310）收報0.34元，跌17.07%；上海青浦消防（8115）收報3.8元，跌16.48%；富陽（0352）收報0.073元，跌16.09%。

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