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中信國際電訊發盈警 料今年純利跌最多30%

中信國際電訊（1883）發盈利預警，根據對今年11個月未經審核綜合管理帳目的初步評估，預期於截至今年12月31日止年度溢利介乎8.6億至9.2億元，較去年度減少25%至30%。