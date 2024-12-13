集團指，今年上半年溢利按年下跌37%， 主要是由於外部環境多種因素變化， 而去年下半年以來部分客戶做出相應業務調整， 導致今年上半年國際電信業務收入比去年上半年有較大減少， 也引致上述初步預期本年度股東應佔溢利減少。 該集團已在繼續鞏固傳統電信業務的同時，不斷努力拓展業務， 加快轉型發展。

其他報道

恒指收市跌425點 失二萬關 科指跌2.6% 三大指數連升3周 北水流入兩周最多

內地以舊換新帶動產品銷售額破1萬億人幣

亞馬遜向特朗普就職基金捐贈780萬元

據報麥當勞中國前CFO加盟霸王茶姬

同程旗下「HOPEGOO」本月接入八達通APP 可跳轉平台訂火車票

大摩削本地地產股目標價 料明年租金收入跌、樓價無升跌

滬深三大指數跌逾2% 滬指失守3400點 全周累跌0.36%

券商：政策聚焦修復居民資產負債表 助樓市止跌回穩

FedEx與香港海關簽署「跨境快件清關便利安排」諒解備忘錄

證監會推「咪做水魚」反詐騙宣傳

【有片：埋身擊】和黃醫藥、百濟神州接近支持位 待逆轉可低位買入

總商會楊偉添：政府財政健康值得關注 但不至於「沒有未來」