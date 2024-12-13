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統計處：第三季本地居民總收入按年升4.2%

統計處公布，今年第三季以當時市價計算的香港本地居民總收入按年上升4.2%至8,996億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為8,123億元，按年升幅為6.1%。今年第三季的本地居民總收入較本地生產總值多出872億元，相當於該季本地生產總值的10.7%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，第三季的香港本地居民總收入按年實質上升1.9%，而本地生產總值在同季實質上升1.8%。

第三季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為6161億元，按年顯著上升10.3%，相當於該季本地生產總值的75.8%。第三季的初次收入總流出亦按年顯著上升14.7%至5289億元，相當於該季本地生產總值的65.1%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益按年顯著上升13.5%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益升8.4%，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益按年顯著上升17.4%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升11.1%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。

按國家╱地區分析，在第三季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的40.3%。其次是英屬維爾京群島，佔16.5%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在第三季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的33.2%及20%。

 

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