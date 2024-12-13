發改委投資司有關負責人表示，近期，各地部門統籌推進「硬投資」 和「軟建設」，把項目建設和配套改革結合，「兩重」建設重點支持 長江沿線鐵路、幹線公路、機場建設，西部陸海新通道建設， 東北黑土地高標準農田建設，以及農業轉移人口市民化公共服務體系 建設，而在「軟建設」方面， 印發實施長江幹線港口鐵水聯運設施規劃，研究制定加強高標準農田 建設全流程管理全方位監管工作導引等，以及加快建設分級診療體系 等。

國家信息中心經濟預測部產業室主任、研究員魏琪嘉指，用於「 兩重」建設的7000億元超長期特別國債分批全部安排到項目， 大項目、大工程從立項到建設，實物工作量加快形成，有利於進一步 暢通經濟循環，提振發展信心。

其他報道

11月本港外匯基金境外資產增加308億

中信國際電訊發盈警 料今年純利跌最多30%

統計處：第三季本地居民總收入按年升4.2%

恒指收市跌425點 失二萬關 科指跌2.6% 三大指數連升3周 北水流入兩周最多

內地以舊換新帶動產品銷售額破1萬億人幣

亞馬遜向特朗普就職基金捐贈780萬元

據報麥當勞中國前CFO加盟霸王茶姬

同程旗下「HOPEGOO」本月接入八達通APP 可跳轉平台訂火車票

大摩削本地地產股目標價 料明年租金收入跌、樓價無升跌

滬深三大指數跌逾2% 滬指失守3400點 全周累跌0.36%

券商：政策聚焦修復居民資產負債表 助樓市止跌回穩

FedEx與香港海關簽署「跨境快件清關便利安排」諒解備忘錄

證監會推「咪做水魚」反詐騙宣傳

【有片：埋身擊】和黃醫藥、百濟神州接近支持位 待逆轉可低位買入