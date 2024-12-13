文章日期：2024年12月13日 17:23
內地傳媒引述發改委指，截至目前，全年1萬億元（人民幣，下同）超長期特別國債已全部安排完畢，正在加快推進實施，包括用於國家重大戰略實施和重點安全能力的「兩重」建設的7000億元超長期特別國債已分三批全部安排到項目，另安排3000億元用於加力支持推動大規模設備更新及消費品以舊換新「兩新」工作。
發改委投資司有關負責人表示，近期，各地部門統籌推進「硬投資」和「軟建設」，把項目建設和配套改革結合，「兩重」建設重點支持長江沿線鐵路、幹線公路、機場建設，西部陸海新通道建設，東北黑土地高標準農田建設，以及農業轉移人口市民化公共服務體系建設，而在「軟建設」方面，印發實施長江幹線港口鐵水聯運設施規劃，研究制定加強高標準農田建設全流程管理全方位監管工作導引等，以及加快建設分級診療體系等。
國家信息中心經濟預測部產業室主任、研究員魏琪嘉指，用於「兩重」建設的7000億元超長期特別國債分批全部安排到項目，大項目、大工程從立項到建設，實物工作量加快形成，有利於進一步暢通經濟循環，提振發展信心。
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