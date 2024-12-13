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基建零售債券接獲12.7萬份申請 認購100手或以下獲全數配發

政府公布基礎建設零售債券認購不足，申請的債券本金總額約177.77億元，只相等於發行上限的約88.89%，所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手。