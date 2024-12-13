政府共收到約12.75萬份有效申請，當中配售銀行收到約11. 89萬份有效申請，有效申請總額約169.6億元， 包括經證券經紀提出的認購申請共8659份， 有效申請的總額約8.16億元。

基礎建設零售債券將於本月17日發行，於本月18日在香港聯合交 易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間 表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中 任何退款的金額。

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