陳詠詩表示：「隨著與內地恢復全面通關，澳門博彩業於2022年第四季起重回上升週期，行業盈利及現金流持續增加，債務水平下降，基本面不斷改善，信貸評級屢獲調升，明年有望續受惠於內地旅客訪澳熱潮及行業積極削債，澳門博彩業債券風險回報愈見吸引，有望成為明年亞洲債市亮點之一」。

澳門博彩毛收入現已恢復疫前逾八成

受惠於訪澳內地旅客增加，陳詠詩指出，澳門博彩毛收入自2023年回升，兩年間由低於疫前水平兩成的低位，現已恢復至疫前水平八成以上，其中中場業務博彩毛收入更已回復至疫前水平約110%至115%。她續說，儘管內地經濟仍偏弱，出境遊增長放緩，惟大眾出遊意欲未減，將推升國內旅遊需求，澳門博彩業有望續受惠。

陳詠詩表示，近年澳門博彩業收入重拾升軌，盈利及現金流持續提升，為行業提供去槓桿條件，故此不乏澳門博彩企業選擇提前贖回部分美元債。她續說，行業前景向好、財務狀況改善、信貸評級屢獲調升等因素均利好澳門博彩業債券表現。事實上，截至今年11月30日澳門企業債券5年年均回報為4.1%，優於同期整體亞洲債券的1.1%、亞洲投資級別債券的1.7%，及亞洲非投資級別債券的-0.6%。

澳門博彩債現規模240億美元 較疫前高

目前澳門博彩業債券規模約240億美元，較2019年12月增加20億美元，佔摩根大通亞洲信貸指數的比重由2019年1.7%增至2.4%，並於摩根大通亞洲信貸非投資級別債券指數的佔比由6%增至10%，在亞洲高收益債整體規模縮減下展現韌性。

陳詠詩總結：「展望2025年，澳門博彩業有望續受惠於訪澳內地旅客上升，加上行業有機會更積極減債，故信貸評級具進一步上調的可能性。再者，明年內地經濟若加快復蘇，將利好澳門經濟及博彩業。多項利好因素支持下，澳門博彩業債券風險回報顯得吸引。」

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