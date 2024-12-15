他指，本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。啟德體育園預計明年三月正式啟用，首季度亦有更多的大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道，有助促進投資者在港投資興業的正面預期。

他又提到，近月大家走到街上或商場，或許已察覺到陸續有內地和海外的知名或創新品牌首次進駐香港，又或擴展在港業務。不論是韓國人氣的時裝品牌、瑞士的著名畫廊，以至來自世界各地的餐飲企業，都會為旅客和本港的消費者帶來更豐富、優質和新穎的選擇和體驗。

許多海內外企業不約而同的指出，選擇在港擴展業務，一方面是因為香港有多樣化的顧客群，以及顧客對優質產品和服務的追求，能配合其自身業務發展的需要；另一方面，香港連通內地和國際市場，匯聚來自全球各地的消費群體，正是它們面向國際的理想展示廳，在這裡打造和提升品牌形象，亦有利它們開拓其他市場。

除了零售和飲食業外，屬傳統支柱產業的金融業也有新亮點。以近年發展強勁的資產和財富管理業務為例，去年淨資金流入增長約3.4倍，約3,900億元。

上季，在港的持牌資產管理公司數目按年上升24%，開放式基金型公司數目亦按年急增逾132%。在正面預期帶動下，不少國際的資產管理巨企和銀行都加大其在港的人手和規模，包括租用更大的辦公空間 。

另外，根據最新數據，本港的初創企業數目再創新高，其中非本地創辦人成立的初創數目佔比，亦上升至28%。很多來自內地、歐美，以至其他亞洲地區的初創公司創辦人，都認同香港在創科發展上的獨特優勢，以及全鏈條的籌融資市場和政府政策支持，願意前來實現夢想。

事實上，母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高。可見，即使地緣政治壓力持續，海內外的企業仍然對香港充滿信心，選擇以香港作為在這個區域乃至環球業務的重要據點。

陳茂波指，這些新來港的企業，不論是初創公司或大型企業、不管是從事傳統產業抑或新興行業，它們在港投資興業、創造更多的就業機會，都為本港經濟發展增添動能，是以實際行動對香港前景投下信心一票。