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港股ADR升16點夜期低水6點 美期亞股普遍上升 比特幣再創新高

美股向下，港股ADR升16點或0.08%，報19988點，即月恒指夜期跌57點，報19965點，夜期低水6點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.66%，折合報409.3元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，折合報85.35元；美團（3690）跌2.38%，折合報162.11元；匯控（0005）升0.45%，折合報75.57元；建行（0939）跌0.56%，折合報6.2元。

道期現升0.087%；標期現升0.07%；納期現升0.05%。日本東證指數現升0.08%；韓國KOSPI指數現升0.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.33%。

VIX指數隔晚跌0.79%或0.11點，報13.81點。

紐油現跌0.26%或0.19美元，報71.1美元；布油現跌0.17%或0.12美元，報74.36美元；金價現升0.07%或1.97美元，報2650.2美元；LME 銅期貨隔晚跌0.42%或39美元，報9052.5美元。比特幣現升3.42%或3527.2美元，報106364.03美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0079厘，報4.3888厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，CEC INT'L HOLD（0759），及新火科技控股（1611）

民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。

中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。

中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。

莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。

銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。

中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。

 

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