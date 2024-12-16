恒指今早低開24點或0.13%，報19947點，大市成交金額15億元；國指今早低開5點或0.08%，報7180點。恒生科技指數開市報4480點，升0.02%。上升股份比例為7.36%，下跌為5.02%，無升跌為87.6%。