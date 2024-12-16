moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開24點 科指升0.02% 續低於10天線

恒指今早低開24點或0.13%，報19947點，大市成交金額15億元；國指今早低開5點或0.08%，報7180點。恒生科技指數開市報4480點，升0.02%。上升股份比例為7.36%，下跌為5.02%，無升跌為87.6%。

藍籌24隻升，27隻下跌，32隻無升跌。比亞迪電子（0285）升1.2%，報42.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.4%，報105.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，8隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報20.65元，升1.23%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報9.11元，跌2.15%。

恒指續低於10天線(20011.1點)。科指續低於10天線(4499.8點)。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）無成交，報0.132元。

新火科技控股（1611）無成交，報2.17元。

民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。無成交，報2.35元。

中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。開市報17.88元，升1.13%。

中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。

內銀股

建行（0939）開市報6.22元，跌0.32%。

農行（1288）開市報4.09元，無升跌。

工行（1398）開市報4.79元，升0.21%。

郵儲行（1658）開市報4.42元，跌0.45%。

交行（3328）開市報5.85元，跌0.51%。

招行（3968）開市報37.7元，無升跌。

中行（3988）開市報3.79元，跌0.26%。

莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。無成交，報0.7元。

銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。開市報35.7元，跌0.56%。

中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。開市報2.28元，跌1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見6.95元，開市報6.95元，升0.72%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.95元，開市報12.95元，升3.93%；粵海投資（0270）創52周高，見6.55元，開市報6.55元，升2.34%；佳源服務（1153）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升45.45%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升2.17%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升6.67%。

異動股

上升異動股，包括，佳源服務（1153）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升45.45%；佳華百貨控股（0602）開市報0.04元，升14.29%；朗華國際集團（8026）開市報0.485元，升12.79%；新威國際（0058）開市報0.385元，升11.59%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.109元，升9%；復興亞洲（0274）開市報0.13元，升8.33%；博雅互動（0434）開市報5.86元，升7.92%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升6.67%；澳達控股（9929）開市報0.049元，升6.52%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報37.68元，升5.37%。

下跌異動股，包括，仁德資源（8125）開市報0.065元，跌14.47%；亨泰（0197）開市報0.203元，跌6.88%；天璽曜１１（1010）開市報0.51元，跌5.56%；中國衛生集團（0673）開市報0.6元，跌4.76%；安樂工程（1977）開市報0.9元，跌4.26%；慶鈴汽車股份（1122）開市報0.52元，跌3.7%；ＰＰ越南（2804）開市報55元，跌3.58%；洲際航天科技（1725）開市報1.08元，跌3.57%；協鑫新能源（0451）開市報0.425元，跌3.41%。

 

其他報道

港股ADR升16點夜期低水6點 美期亞股普遍上升 比特幣再創新高

比特幣再創紀錄新高

北水增持盈富 減持中澤豐