恒指今早低開24點或0.13%，報19947點，大市成交金額15億元；國指今早低開5點或0.08%，報7180點。恒生科技指數開市報4480點，升0.02%。上升股份比例為7.36%，下跌為5.02%，無升跌為87.6%。
藍籌24隻升，27隻下跌，32隻無升跌。比亞迪電子（0285）升1.2%，報42.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.4%，報105.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，8隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報20.65元，升1.23%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報9.11元，跌2.15%。
恒指續低於10天線(20011.1點)。科指續低於10天線(4499.8點)。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CEC INT'L HOLD（0759）無成交，報0.132元。
新火科技控股（1611）無成交，報2.17元。
民生物流（1292）收購要約遭撤回，復牌。無成交，報2.35元。
中海油（0883）售美國墨西哥灣上游油氣資產。開市報17.88元，升1.13%。
中國11月新增人民幣貸款5800億元按月升16%。
內銀股
建行（0939）開市報6.22元，跌0.32%。
農行（1288）開市報4.09元，無升跌。
工行（1398）開市報4.79元，升0.21%。
郵儲行（1658）開市報4.42元，跌0.45%。
交行（3328）開市報5.85元，跌0.51%。
招行（3968）開市報37.7元，無升跌。
中行（3988）開市報3.79元，跌0.26%。
莎莎（0178）：何榮輝已辭任首席財務總監，鍾明杰接任。無成交，報0.7元。
銀河娛樂（0027）委副主席兼執董呂耀東任主席。開市報35.7元，跌0.56%。
中信國際電訊（1883）發盈警，料今年純利跌最多30%。開市報2.28元，跌1.72%。
破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見6.95元，開市報6.95元，升0.72%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見12.95元，開市報12.95元，升3.93%；粵海投資（0270）創52周高，見6.55元，開市報6.55元，升2.34%；佳源服務（1153）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升45.45%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升2.17%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升6.67%。
異動股
上升異動股，包括，佳源服務（1153）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升45.45%；佳華百貨控股（0602）開市報0.04元，升14.29%；朗華國際集團（8026）開市報0.485元，升12.79%；新威國際（0058）開市報0.385元，升11.59%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.109元，升9%；復興亞洲（0274）開市報0.13元，升8.33%；博雅互動（0434）開市報5.86元，升7.92%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.128元，開市報0.128元，升6.67%；澳達控股（9929）開市報0.049元，升6.52%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報37.68元，升5.37%。
下跌異動股，包括，仁德資源（8125）開市報0.065元，跌14.47%；亨泰（0197）開市報0.203元，跌6.88%；天璽曜１１（1010）開市報0.51元，跌5.56%；中國衛生集團（0673）開市報0.6元，跌4.76%；安樂工程（1977）開市報0.9元，跌4.26%；慶鈴汽車股份（1122）開市報0.52元，跌3.7%；ＰＰ越南（2804）開市報55元，跌3.58%；洲際航天科技（1725）開市報1.08元，跌3.57%；協鑫新能源（0451）開市報0.425元，跌3.41%。
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