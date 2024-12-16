國統局指，11月份，存量政策和增量政策組合效應持續釋放，國民經濟運作整體平穩、穩中有進，積極變化進一步增加。但也要看到，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。

報告內容：

11月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高品質發展，宏觀政策組合效應持續顯現，工業服務業較快增長，就業物價整體穩定，社會預期有效提振，新質生產力穩步發展，國民經濟延續9月以來回升態勢。

一、全年糧食再獲豐收，產量邁上新台階

全年全國糧食總產量14130億斤，較上年增加221.8億斤，增長1.6%，首次邁向1.4兆斤新台階。其中，秋糧產量10,569億斤，較上年增加150.3億斤，增加1.4%。全國穀物產量13,046億斤，較上年增加217.1億斤，增加1.7%。糧食播種面積增加、產量提高。全國糧食播種面積17.90億畝，較上年增加525.8萬畝，增長0.3%；糧食單產394.7公斤/畝，增加5.1公斤/畝，增長1.3%。

二、工業增長加快，裝備製造業及高技術製造業較快增長

11月份，全國規模以上工業增加價值年增5.4%，較上月加速0.1個百分點；季增0.46%。分三大門類看，礦業增加價值年增4.2%，製造業增長6.0%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長1.6%。裝備製造業增加價值年增7.6%，較上月加快1.0個百分點；高技術製造業增加價值增長7.8%，快於全部規模以上工業增加值2.4個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增3.9%；股份制企業增長6.0%，外商及港澳台投資企業增長3.4%；私人企業增長4.5%。分產品來看，新能源汽車、工業機器人、積體電路產品產量較去年同期分別增長51.1%、29.3%、8.7%。 1-11月份，全國規模以上工業增加價值年增5.8%。 11月份，製造業採購經理指數為50.3%，較上月上升0.2個百分點；企業生產經營活動預期指數為54.7%，上升0.7個百分點。 1-10月份，全國規模以上工業企業獲利總額58,680億元，較去年同期下降4.3%。

三、服務業較快增長，現代服務業發展較好

11月份，全國服務業生產指數年增6.1%。分產業來看，資訊傳輸、軟體及資訊科技服務業，租賃及商務服務業，金融業生產指數較去年同期增長9.3%、9.3%、8.8%，分別快於服務業生產指數3.2、3.2、2.7個百分點；房地產業，交通運輸、倉儲及郵政業生產指數分別增長2.9%、6.0%，分別較上月加速2.1、1.3個百分點。 1-11月份，全國服務業生產指數年增5.1%。 1-10月份，規模以上服務業企業營業收入較去年同期增長7.4%。 11月份，服務業商務活動指數為50.1%，與上月持平；服務業業務活動預期指數為57.3%，較上月上升1.1個百分點。其中，電信廣播電視及衛星傳輸服務、網際網路軟體及資訊科技服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

四、市場銷售持續增加，以舊換新相關商品銷售較好

11月份，社會消費品零售總額4,3763億元，較去年同期增長3.0%；季增0.16%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額37,596億元，年增2.9%；鄉村消費品零售額6,167億元，增長3.2%。按消費類型分，商品零售額37,961億元，增長2.8%；餐飲收入5,802億元，增長4.0%。消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器及音像器材類、家具類、汽車類、建築及裝潢材料類商品零售額分別增長22.2%、10.5%、6.6%、2.9%。 1-11月份，社會消費品零售總額4,42,723億元，較去年同期增長3.5%。全國網路零售額140308億元，較去年增長7.4%。其中，實體商品網上零售額118059億元，增長6.8%，佔社會消費品零售總額的比重為26.7%。 1-11月份，服務零售額較去年同期增長6.4%。

五、固定資產投資穩定增長，製造業及高技術產業投資增長較快

1-11月份，全國固定資產投資（不含農民）465839億元，年增3.3%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.4%。分領域來看，基礎建設投資年增4.2%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.4%。全國新建商品房銷售面積86118萬平方米，年減14.3%，降幅比1-10月收窄1.5個百分點；新建商品房銷售額85125億元，下降19.2%，降幅收窄1.7個百分點。分產業看，第一產業投資年增2.4%，第二產業投資增長12.0%，第三產業投資下降1.0%。民間投資年減0.4%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.2%。高技術產業投資年增8.8%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別增長8.2%、10.2%。高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，電子及通訊設備製造業投資分​​別增長35.4%、8.8%；高技術服務業中，專業技術服務業、電子商務服務業投資分別增長27.9% 、12.5%。 11月份，固定資產投資（不含農民）較上季增長0.10%。

六、貨物進出口維持增長，貿易結構持續優化

11月份，貨物進出口總額37,506億元，較去年同期增長1.2%。其中，出口2,2,17億元，增長5.8%；進口1,5,289億元，下降4.7%。 1-11月份，貨物進出口總額397861億元，年增4.9%。其中，出口23,0383億元，增長6.7%；進口16,7477億元，增長2.4%。 1-11月份，一般貿易進出口增長3.7%，佔進出口總額的比重為64.1%。民營企業進出口增長8.7%，佔進出口總額的比重為55.3%，較上年同期提高2.0個百分點。機電產品出口增長8.4%，佔出口總額的比重為59.5%。

七、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率與上月持平

1-11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.1個百分點。 11月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。本地戶籍勞動調查失業率為5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時。

八、居民消費價格較去年小幅上漲，工業生產者價格較去年同期降幅收窄

11月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.2%；季減0.6%。分類別來看，食品菸酒價格較去年同期上漲0.9%，衣著價格上漲1.1%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格下降0.3%，交通通訊價格下降3.6%，教育文化娛樂價格上漲1.0%，醫療保健價格上漲1.1%，其他用品及服務價格上漲5.2%。在食品菸酒價格中，糧食價格下降1.1%，鮮果價格下降0.3%，鮮菜價格上漲10.0%，豬肉價格上漲13.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。 1-11月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.3%。

11月份，全國工業生產者出廠價格年減2.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點；季增0.1%。全國工業生產者購買價格較去年同期下降2.5%，降幅收窄0.2個百分點；季減0.1%。 1-11月份，全國工業生產者出廠價格和購買價格較去年同期分別下降2.1%和2.2%。

總的來看，11月份，存量政策和增量政策組合效應持續釋放，國民經濟運作整體平穩、穩中有進，積極變化進一步增加。但也要看到，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高品質發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，擴大國內需求，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，確保全年經濟社會發展主要目標任務順利實現。

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