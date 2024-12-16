離岸人民幣曾貶值最多0.09%，貶值至7.2873元，是12月13日7.2925元後最弱。現報7.2864元，貶值0.07%。連續貶值第2日，累計貶值0.0105元，對上一次連續貶值2日是12月3日。

在岸人民幣曾貶值最多0.1%，貶值至7.2808元，是12月13日7.2821元後最弱。現報7.2806元，貶值0.1%。連續貶值第4日，累計貶值0.0308元，對上一次連續貶值4日是11月20日。

彭博社報道，對冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras表示，「零利率在未來某個時點是可能出現的」，中國近期的政策努力來得太遲且力度不夠，人行需要儘一切力量，防止經濟陷入日本式的資產負債表衰退。

市場預計，人行明年將進行10年來最大幅度的減息，決策者將加大力度提振經濟增長並應對通縮壓力。而在財政擴張、提振居民消費和收入預期的政策仍未明朗之際，關於長期增長的擔憂仍在積聚。

AXA Investment Managers中國經濟學家Yingrui Wang表示，目前中國經濟正出現局部資產負債表衰退的跡象，家庭和企業因為不斷增加的債務負擔而縮減開支，中央政府因此成為重要的需求來源，中國和日本的情况還不一樣，但全面資產負債表衰退的風險正在上升。

德邦證券固收首席分析師呂品表示，「人行政策合意的目標利率中樞確實在下移，預計明年將有三次政策利率下調」，債券賣出工具和長端利率保持穩定目標暫時不是主要的工作。

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