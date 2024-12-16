moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.04點子至4.47274%，是12月12日後最高，當日報4.48125%。對上一次由跌轉升是12月9日，當日拆息報4.32738%。

港元現報7.7752元升值6點子，曾貶值最多4點子，報7.7762元，亦曾升值最多11點子，報7.7747元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.22億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.43點子至3.85571%，是12月9日後最低；1星期HIBOR升2.38點子至4.07941%，是12月12日後最高；2星期HIBOR跌3.92點子至4.13952%，是12月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.1點子至4.35375%，是12月12日後最高；6個月期HIBOR升0.14點子至4.14524%，是12月12日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.1%，是12月13日後最低。

美元指數現報106.873貶值0.13點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4878%，終止連續4日收窄，利差是2024年12月11日後最闊，當日差距為-0.5114%。

對上一次終止連續4日收窄，是2024年12月05日，當日利差報-0.5874%。

其他報道

高盛：聯儲局下月或不會減息

內地10年期債息連跌9日 30年債息穿2厘 人民幣續貶值

法院將富力地產（香港）清盤呈請聆訊押後至3月

澳洲起訴匯控澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失 匯控曾升0.54%

中投：祁斌不再擔任副總經理職務

據報蘋果擬於2028年推出可折疊「巨型iPad」

內地11月零售增3%、固投增3.3% 均遜預期 工業增加值、失業率符預期

布魯可據報開始評估投資者對香港IPO興趣

內地11月新建商品住宅均價按年、按月跌幅均收窄

滬深三大指數低開 人行進行7531億元人幣逆回購 淨回籠7440億元

恒指低開24點 科指升0.02% 續低於10天線

港股ADR升16點夜期低水6點 美期亞股普遍上升 比特幣再創新高

比特幣再創紀錄新高

北水增持盈富 減持中澤豐