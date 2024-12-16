moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國統局：11月消費回升趨勢沒有改變 今年經濟目標可望順利實現

國家統計局發言人付凌暉表示，11月份消費回升勢頭沒有改變，下階段要實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，從全年的情况來看，今年經濟與社會發展目標可望順利實現。青年勞動力調查失業率正在下降。

付凌暉在國新辦發布會上表示，儘管受到「雙11」網購提前分流的影響，11月份的社會消費品零售總額按年增速較上月回落，但仍快於三季的平均增速，消費回升動能沒有改變。下階段，要認真貫徹中央經濟工作會議精神，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，加速科技創新和產業創新融合發展，推動經濟持續回升向好，有效保障和改善民生。

付凌暉表示，綜合來看，儘管今年以來面臨不少困難和挑戰，但經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，針對經濟運行出現的新情况新問題，黨中央科學決策，及時出手，一攬子增量政策效果加快顯現，經濟運行明顯回升，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。

付凌暉表示，11月，全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，處於今年以來較低水平，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，較上月下降0.3個百分點。「青年勞動力調查失業率也在下降」。他解釋，「就業穩」，主要是指就業狀況整體穩定。隨著經濟穩定回升，在就業支持政策角色下，城鎮就業維持整體穩定，保障重點人口就業改善。

內房方面，付凌暉表示，10月份樓市明顯改善。11月份新建商品房銷售面積和銷售額都實現了正增長，重點城市的銷售改善更為明顯。付凌暉表示，總體來看，地產市場後期走勢有望繼續改善。下階段，要認真貫徹落實黨中央國務院決策部署，深刻認識房地產市場供需關係發生深刻變化的客觀現實，嚴控增量，優化存量，提高質量，健全多主體供應渠道保障、購租並舉的住房制度，加速建構房地產發展新模式，更好滿足剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩健康發展。

其他報道

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升

高盛：聯儲局下月或不會減息

內地10年期債息連跌9日 30年債息穿2厘 人民幣續貶值

法院將富力地產（香港）清盤呈請聆訊押後至3月

澳洲起訴匯控澳洲分支 未能保護客戶免受詐騙損失 匯控曾升0.54%

中投：祁斌不再擔任副總經理職務

據報蘋果擬於2028年推出可折疊「巨型iPad」

內地11月零售增3%、固投增3.3% 均遜預期 工業增加值、失業率符預期

布魯可據報開始評估投資者對香港IPO興趣

內地11月新建商品住宅均價按年、按月跌幅均收窄

滬深三大指數低開 人行進行7531億元人幣逆回購 淨回籠7440億元

恒指低開24點 科指升0.02% 續低於10天線

港股ADR升16點夜期低水6點 美期亞股普遍上升 比特幣再創新高

比特幣再創紀錄新高

北水增持盈富 減持中澤豐