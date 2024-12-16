付凌暉在國新辦發布會上表示，儘管受到「雙11」網購提前分流的影響，11月份的社會消費品零售總額按年增速較上月回落，但仍快於三季的平均增速，消費回升動能沒有改變。下階段，要認真貫徹中央經濟工作會議精神，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，加速科技創新和產業創新融合發展，推動經濟持續回升向好，有效保障和改善民生。

付凌暉表示，綜合來看，儘管今年以來面臨不少困難和挑戰，但經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，針對經濟運行出現的新情况新問題，黨中央科學決策，及時出手，一攬子增量政策效果加快顯現，經濟運行明顯回升，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。

付凌暉表示，11月，全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，處於今年以來較低水平，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，較上月下降0.3個百分點。「青年勞動力調查失業率也在下降」。他解釋，「就業穩」，主要是指就業狀況整體穩定。隨著經濟穩定回升，在就業支持政策角色下，城鎮就業維持整體穩定，保障重點人口就業改善。

內房方面，付凌暉表示，10月份樓市明顯改善。11月份新建商品房銷售面積和銷售額都實現了正增長，重點城市的銷售改善更為明顯。付凌暉表示，總體來看，地產市場後期走勢有望繼續改善。下階段，要認真貫徹落實黨中央國務院決策部署，深刻認識房地產市場供需關係發生深刻變化的客觀現實，嚴控增量，優化存量，提高質量，健全多主體供應渠道保障、購租並舉的住房制度，加速建構房地產發展新模式，更好滿足剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩健康發展。

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